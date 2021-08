Twisted Metal: nuovo capitolo attualmente in sviluppo?

Molti dei più storici e amati franchise first party di Sony, come sappiamo, sono rimasti inattivi per tanto tempo, ed è il caso anche di Twisted Metal, di cui attualmente è in sviluppo una serie TV dedicata, ma non solo. Parrebbe che, oltre al prodotto televisivo, vi sia in lavorazione anche un revival del videogioco che potrebbe riportare in auge i combattimenti e gli scontri tra automobili.

L’ultimo capitolo della saga a cui abbiamo giocato è stato Twisted Metal (2012, PlayStation 3) e, probabilmente, presto ne vedremo un altro. A far emergere questa possibilità è stato il noto leaker Tom Henderson, il quale ha affermato che un nuovo episodio revival del titolo di auto e scontri sarebbe già entrato in sviluppo e sarebbe pianificato per un’uscita prevista per il 2023.

Nonostante il più delle volte Henderson si riveli una fonte abbastanza valida, non abbiamo garanzie o ufficialità che possano farci fare cieco affidamento su questo leak. Ad ogni modo, sembra plausibile l’arrivo di un nuovo capitolo della serie videoludica, in quanto, come già asserito ad inizio notizia, è in lavorazione anche la serie TV ispirata al videogioco. Oltre a questi elementi, dobbiamo anche prendere in considerazione che un secondo personaggio ha diffuso la notizia, e questa volta si tratta di una personalità nota nel settore, e anche piuttosto autorevole.

Si tratta di Andy Robinson di VGC, il quale si è recato su Twitter per diffondere la conferma del leak condiviso da Henderson:

Imbarazzante, ma mi è stato suggerito che è vero. Il director di Twisted Metal ha affermato che “rimarrebbe molto dispiaciuto” se il rumor secondo cui Sony sta progettando il revival del videogioco si rivelasse vero. “Non posso immaginare che mi taglierebbero fuori da tutto questo”.