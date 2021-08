LevlUp: ecco tutto quello di cui avete bisogno

LevlUp è la bevanda energetica per gamer numero uno al mondo e soprattutto in questa afosa estate, reintegrare liquidi durante il gaming è assolutamente fondamentale. Ecco perché anche noi di GamesVillage utilizziamo il prodotto durante le nostre dirette su Twitch. LevlUp, con il suo costo ridotto e più che accessibile, garantisce ben 40 porzioni per ogni singolo barattolo, con ogni porzione che viene a costare meno di 1 euro. Ma cosa occorre per potersi preparare perfettamente una porzione di prodotto? Andiamo a scoprirlo insieme!

Per preparare una singola porzione di prodotto, necessitiamo di 3 cose fondamentali:

Uno shaker o una bottiglia

500 ml di acqua

Una porzione di 8 grammi di prodotto

Lo shaker o gli altri contenitori ufficiali targati LevlUp possono essere acquistati tramite la sezione dedicata dello shop del sito del produttore. In alternativa, basta essere in possesso di uno shaker o di una bottiglia qualsiasi. L’importante è che abbia la capacità di 500 ml.

Fatto ciò, in primis occorre riempire lo shaker con la porzione d’acqua stabilita, per poi inserire all’interno un misurino di LevlUp, che corrisponde ad 8 grammi di prodotto, ossia la dose consigliata. Ovviamente, i giocatori devono essere in possesso di un booster di prodotto, acquistabile in diversi gusti sempre tramite lo shop del produttore. Ogni booster, come detto prima, include 40 porzioni di prodotto in polvere e un misurino per raccogliere gli 8 grammi necessari per preparare la bibita.

Dopodiché, una volta inseriti gli 8 grammi di prodotto nell’acqua, non resta che chiudere lo shaker, agitare bene il tutto e gustare il prodotto durante le sessioni di gaming. Ricapitolando, i giocatori devono essere in possesso di un booster di LevlUp, uno shaker/bottiglia e ovviamente di acqua liscia non gasata. Ecco tutte le fasi di preparazione:

Inserire i 500 ml di acqua nello shaker/bottiglia Inserire una porzione da 8 grammi di prodotto Chiudere perfettamente lo shaker/bottiglia Agitare bene il tutto per qualche decina di secondi Controllare che non ci sia del prodotto sul fondo del contenitore Aprire lo shaker/bottiglia e bere

Il consiglio che possiamo darvi è quello di acquistare durante il vostro primo ordine lo Starter Pack, in modo tale da avere a disposizione tutto il necessario per iniziare la preparazione del prodotto. Questo bundle include:

Uno shaker

Un booster gusto Galaxy Edition (40 porzioni)

10 campioni monoporzione (8 grammi) di diversi gusti

Questo non solo vi permetterà di avere tutto il necessario a vostra disposizione, ma anche di assaggiare molti dei gusti di LevlUp disponibili, in modo tale da acquistare in un secondo momento un booster con il vostro gusto preferito. Noi di GamesVillage abbiamo recensito per voi lo Starter Pack!