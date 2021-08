Faith of Danschant Hereafter: nuovo video sul gameplay

Faith of Danschant: Hereafter è un nuovo titolo sviluppato da Joyfun Game, già responsabili della produzione del primo capitolo della saga, uscito ormai quattro anni fa, nel 2017 per PC. L’RPG ispirato alla mitologia cinese è solo uno dei maggiori tripla A che stanno piano piano occupando un posto di rilievo nel settore del gaming internazionale, basti pensare all’hype generato dall’attesissimo Black Myth Wukong di Game Science.

Proprio in queste ultime ore, Faith of Danschant: Hereafter si è mostrato in un video di dodici minuti circa basato sul gameplay, il quale è disponibile alla visione al termine della notizia. Il filmato è stato condiviso su Youtube e riesce a descrivere ai videogiocatori il mood a cui si ispira e il setting in cui verrà ambientato. Il protagonista è un padre che, come si nota ad inizio video, si aggira per la boscaglia in cerca di demoni da sterminare con l’ausilio della sua spada.

La spada, inoltre, viene utilizzata in modo molto interessante: si è visto come il protagonista la usi per tagliare sezioni di alberi, per poi scagliarle contro i nemici circostanti. Oltre ai combattimenti con la spada, il protagonista detiene anche particolari poteri cinetici e una velocità nei movimenti rilevante.

Faith of Danschant: Hereafter è stato sviluppato con l’Unreal Engine (con molte probabilità con l’Unreal Engine 5, ma non ne siamo certi). Il gioco includerà il supporto ray-tracing e DLSS e sarà sicuramente disponibile per PC e console, anche se non è ancora chiaro quali. Al momento, non è stata fornita alcuna finestra di lancio per il titolo.