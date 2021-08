Metroid Dread è un successo ancor prima della sua uscita

Metroid Dread è uno di quei titoli aspettati davvero a lungo dai videogiocatori e, pertanto, risulta normale aspettarsi un’entrata a gamba tesa all’interno della line-up dell’anno. L’attesa è durata quasi due decadi e man mano che il tempo passava, la voglia di giocarlo cresceva nei fan della saga, e questo dato si può scorgere semplicemente dando un occhio alla classifica dei titoli per Switch, stilata in base al numero di pre-order effettuati dai clienti.

GameStop, a questo proposito, avrebbe svelato ed inviato ai suoi clienti tramite email proprio la classifica dei primi dieci giochi in arrivo più pre-ordinati dell’ultimo bimestre. Metroid Dread, come sospettato, è in cima alla lista. La cosa non sorprende più di tanto se pensiamo che l’ultimo episodio in 2D è stato rilasciato quasi vent’anni fa (Metroid Fusion su Gameboy Advance, 2002) e che l’ultimo capitolo principale è stato pubblicato già dieci anni fa (Metroid Other M su Nintendo Wii, 2010).

Il Metroidvania, all’interno della classifica di GameStop, è riuscito a superare titoli dal calibro di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Shin Megami Tensei V. Di seguito troverete l’ordine completo dei videogiochi Nintendo più pre-ordinati degli ultimi due mesi:

Metroid Dread Pokémon Diamante Lucente & Pokémon Perla Splendente Double Pack Mario Party Superstars Pokémon Leggende Arceus Shin Megami Tensei V Pokémon Diamante Lucente WarioWare: Get It Together! Doki Doki Literature Club Plus Sonic Colors Ultimate Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Il titolo platform e sparatutto è atteso in concomitanza con Nintendo Switch OLED, che vedrà la luce il giorno 8 ottobre 2021. Per sapere di più in merito al titolo in uscita e al posto che occuperà nell’universo narrativo di Metroid, potrete dare uno sguardo approfondito qui. Per quanto riguarda il gameplay, invece, sarà interessante visionare l’interessante video inerente alle meccaniche di gioco, che troverete in calce a questa notizia.