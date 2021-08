The Callisto Protocol: il director condivide un’inquietante immagine

É da un po’ di tempo che non si sente più parlare di The Callisto Protocol, un titolo survival-horror sviluppato da Striking Distance Studios e che verrà pubblicato da Krafton Inc.. L’opera parrebbe essere fortemente ispirata al setting di Dead Space (di cui è previsto un remake per il 2022) ed è stata annunciata lo scorso dicembre, in occasione dei The Game Awards.

La curiosità nei confronti di The Callisto Protocol è sempre più alta, così come l’hype, anche a causa del fatto che sappiamo con certezza che alcuni membri di Electronic Arts che hanno lavorato a Dead Space, stanno contribuendo alle fasi di sviluppo della nuova IP spaziale orrorifica. Si mormora anche che, teoricamente, questo nuovo titolo potrebbe addirittura alzare l’asticella del comparto horror nell’industria dell’intrattenimento interattivo.

Queste sono tutte informazioni che suscitano una certa apprensione rispetto all’uscita di The Callisto Protocol. A rigirare il coltello nella piaga, ci ha pensato il director Glen Schofield, il quale di recente ha condiviso un cinguettio parecchio particolare, se non inquietante. L’immagine in questione non mostra molto del gioco, ma almeno conferisce qualche spunto di riflessione e, perché no, di speculazione.

L’immagine rappresenta anche un esempio della tipologia di estetica che ci dobbiamo aspettare dal gioco in questione, ovvero un’estetica disgustosa e terrificante! La teaser art condivisa da Schofield è stata pubblicata in occasione dello scorso venerdì 13. Oltre a questo particolarissimo screenshot, della nuova esperienza dell’orrore, disponiamo di un avvincente trailer che si rifà parecchio allo stile agghiacciante di Dead Space, che potrete visionare qui.

In attesa di apprendere ulteriori informazioni sul survival-horror di Striking Distance, la cui uscita è prevista per il 2022 su PC e console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S), noi vi raccomandiamo di rimanere aggiornati su GamesVillage che, per ogni novità, vi terrà aggiornati.