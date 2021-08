Halo Infinite: spuntano nuovi leak sul web

Tantissimi leak sono giunti davanti agli occhi di migliaia di fan di Halo Infinite che, volenti o nolenti, si sono anticipati alcune caratteristiche delle mappe in cui è ambientato l’attesissimo sedicesimo episodio della saga FPS, di cui è protagonista l’iconico Master Chief.

Proprio la settimana scorsa vi avevamo parlato dei vari leak e spoiler che si aggiravano sul web e che andavano ad anticipare informazioni sulle mappe presenti in Halo Infinite (tra cui anche una ispirata al Countdown di Halo: Reach) e su alcune armature personalizzabili. Tutte le informazioni riportate in quell’articolo non sono ancora, tuttavia, state ufficializzate né da 343 Industries, né tantomeno da Xbox Game Studios.

Oggi, invece, vi parliamo di un nuovo ed inedito video che è trapelato da Twitter (via Halo MP Leaks) proprio negli ultimi giorni. Lo stesso video è stato successivamente riportato anche da un account di Reddit, che parrebbe aver suddiviso il video in due parti, di cui l’ultima è stata eliminata per motivi di copyright.

La mappa (che teoricamente prenderebbe il nome di “Launch Site“, ovvero sito di lancio) che figura nei video in questione evidenzia una certa verticalità nel suo design, nonché dinamicità degli elementi posti all’interno di essa. A questo punto non risulta semplice essere precisi nella descrizione della mappa, anche perché da qui al giorno della release di Halo Infinite, alcune cose potrebbero mutare. Tuttavia, la mappa ci conferisce una buona idea di ciò che potremo aspettarci da questo nuovissimo capitolo della celeberrima saga di sparatutto in prima persona.

Le ultime news derivanti da leak su Halo Infinite si sono incentrati parecchio sulla modalità campagna, mentre è trapelata la notizia che una modalità Battle Royale sarebbe in lavorazione attualmente. L’atteso ritorno di Master Chief è fissato per l’inizio di questo autunno 2021, più precisamente per il 30 settembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.