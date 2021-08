Classifica UK: conduce Mario Kart 8 Deluxe

Agosto è stato il mese che si è più distinto nel 2021 per il posticipo di grandi titoli, come ad esempio quello di Kena: Bridge of Spirits (previsto adesso per la release a settembre). Questo è il principale motivo per cui nella classifica UK delle vendite delle copie fisiche dei videogiochi, sono ritornati alla ribalta titoli usciti da tempo, come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Grand Theft Auto V (che non intende muoversi dalla top ten).

La scorsa classifica UK ha visto F1 2021 in testa e, quella di questa settimana, è condotta da un altro racing game: Mario Kart 8 Deluxe (2017) di Nintendo, il quale ad inizio agosto si posizionava al terzo posto. Le vendite del titolo sarebbero aumentate di circa il 6% di settimana in settimana. Dopo tre settimane in prima fila, F1 2021 di Codemasters ha visto le sue vendite calare drasticamente del 34%, facendolo scendere al sesto posto.

A non perdere un colpo è la creatura apparentemente immortale di Rockstar Games, Grand Theft Auto V (2013) che, questa settimana, ha visto il valore delle unità vendute crescere del 44%, il che le ha fatto guadagnare il secondo posto. GTA V è poi seguito da Minecraft (2011) nella sua versione per Nintendo Switch. Il resto della classifica lo troverete di seguito:

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 2017); Grand Theft Auto V (Rockstar Games, 2013); Minecraft – Versione per Nintendo Switch (Mojang Studios, 2011); Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game (SEGA, 2021); Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 2020); F1 2021 (Codemasters, 2021); Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, 2020); Hades (Supergiant Games, 2020); The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 2021); Ratchet and Clank: Rift Apart (Insomniac Games, 2021).

L’unica novità riscontrata nella classifica UK di questa settimana, è il new-entry Hades di Supergiant Games, il quale ha ricevuto recentemente una versione fisica del gioco sulle piattaforme Xbox Series X/S (7% delle vendite), Xbox One, PlayStation 5 (70%) e PlayStation 4 (24%). A ritornare in classifica, infine, è stato Ratchet and Clank: Rift Apart, dopo un aumento del 313% delle unità vendute grazie ad alcuni aggiornamenti ricevuti su PlayStation 5.