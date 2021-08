Samurai Shodown: annunciata Baiken di Guilty Gear

SNK ha annunciato la prossima combattente che arriverà in Samurai Shodown, all’interno del season pass 3. Si tratta di Baiken, personaggio storico della serie Guilty Gear, apparsa fin dal primo capitolo del picchiaduro di Arc System Works, arrivando fino a Strive. Baiken sarà disponibile fra pochi giorni, dal 19 agosto. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Baiken è una samurai errante di origine giapponese, la cui casa è stata razziata dai Gear durante le Crociate. Avendo assistito all’orribile morte dei suoi genitori e dei suoi amici, ha giurato vendetta contro quell’uomo ad ogni costo.

Samurai Shodown è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Google Stadia e sale giochi.