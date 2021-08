Ender Lilies: nuovo aggiornamento su Steam

Da oggi 16 agosto è disponibile un aggiornamento gratuito per la versione PC (via Steam) di ENDER LILIES: Quietus of the Knights, il metroidvania dark fantasy pubblicato da Binary Haze Interactive e sviluppato da Live Wire e Adglobe. Nuove modalità, un oggetto equipaggiabile e la possibilità di riprodurre filmati arrivano, nel primo importante aggiornamento di contenuti dalla sua uscita. L’aggiornamento arriverà successivamente anche nelle versioni Nintendo Switch, PlayStation 5 tramite retrocompatibilità, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

I giocatori possono tornare a Land’s End mentre gli amici caduti si trasformano ancora una volta in nemici nella nuova modalità Memorie Maligne. Potete affrontare le battaglie più difficili in una rapida successione di boss battle, mettendo alla prova le abilità della sacerdotessa. Potrete poi rivivere i momenti più memorabili del viaggio di Lily con Blighted Memories, un lettore di filmati nel gioco.

Potrete poi equipaggiare un nuovo misterioso oggetto da end-game che premia gli avventurieri che tornano a Land’s End. Oppure potrete iniziare il viaggio di Lily ancora una volta nella modalità New Game +, che permette ai giocatori di portare con sé abilità, reliquie e altro ancora, mentre si affrontano i nemici con danni maggiori e schemi rimescolati.

Con le nuove modalità Blightborn, i giocatori possono personalizzare la loro esperienza, modificando i parametri di gioco e creare percorsi di sfida unici che mettono alla prova le abilità degli appassionati di metroidvania.

“La nostra comunità Steam è stata impaziente di avere più ENDER LILIES: Quietus of the Knights”, ha detto Hiroyuki Kobayashi, CEO, Binary Haze Interactive. “Siamo felici di dare ai giocatori un nuovo motivo per saltare di nuovo in Land’s End e continuare il viaggio di Lily con nuove sfide e sorprese“.

Per tutti i dettagli, potete vedere la patch note pubblicata sulla pagina Steam del gioco, che mostra anche i diversi bilanciamenti al gioco e le correzioni dei bug.