Call of Duty Vanguard: teaser trailer e conferma reveal il 19 agosto

In questi giorni si sono susseguiti leak e rumor relativi a Call of Duty Vanguard, tanto da portare le pagine social ufficiali a rispondere, facendo sapere che qualcosa era in arrivo. Nella giornata di oggi è stato il PlayStation Store a svelare che sarebbe arrivato il reveal. Poco fa, la stessa Activision ha confermato che il reveal mondiale ci sarà il 19 agosto, quando in Italia saranno le 19:30, nella mappa Verdansk di Warzone.

Per l’occasione, è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere qui sotto. Il filmato conferma uno scenario, desolante, da seconda guerra mondiale, con scritte in tedesco, resti di velivoli, la toppa del Sergente Kingsley leakata in rete questi giorni, con la scritta finale che cita “See them rise”. Non sono però state annunciate le piattaforme in cui sarà disponibile il gioco e quando uscirà.

Lasciandovi al filmato non possiamo quindi che attendere la serata del 19 agosto per sapere altre novità su Call of Duty Vanguard.

Nei vari leak dei giorni scorsi erano trapelate alcune informazioni, non confermate, che si riferiscono alle varie edizioni: Standard Edition, Ultimate Edition e Cross-gen Bundle Edition. Altra informazione riguarderebbe la possibilità di accedere ad un’open-beta per coloro che effettueranno il pre-ordine della Ultimate Edition.