Tandem A Tale of Shadows: svelata la data d’uscita

Lo scorso aprile è stato annunciato un nuovo puzzle game diretto e sviluppato da Monochrome Paris e pubblicato da Hatinh Interactive, ovvero Tandem: A Tale of Shadows. Abbiamo già assistito in occasione del suo annuncio, al reveal trailer, al termine del quale veniva data la conferma che il titolo sarebbe uscito entro la fine del 2021: e così sarà.

Hatinh Interactive, infatti, ha recentemente confermato tramite il suo sito web ufficiale, che Tandem: A Tale of Shadows uscirà verso la metà di ottobre per PC e console last-gen. Il gioco ripercorre la storia di Emma, una bambina di dieci anni appena, decisa ad investigare sulla scomparsa di Thomas Kane, unico figlio di una celebre famiglia di illusionisti.

Questo titolo sarà perfetto per tutti i fan dei generi puzzle e platform, in quanto prevede una buona dose di indovinelli ed enigmi da risolvere (circa quaranta) nonché varie sezioni in cui sarà necessario destreggiarsi tramite salti e abilità. Il setting è ampiamente ispirato alla Londra di epoca vittoriana e, in tutto, saranno disponibili cinque aree esplorabili, che fanno trasparire anche qualche riferimento al famoso regista Tim Burton.

La visuale durante le sessioni di gameplay si alternerà tra quella tipicamente a scorrimento orizzontale (dal punto di vista dell’orsacchiotto di Emma) e quella top-down. Sarà, quindi, molto importante essere in grado di identificare i momenti ideali in cui cambiare la prospettiva, a seconda dei casi.

Molti nemici e boss attendono Emma ed il suo orsacchiotto, i quali dovranno ingegnarsi per trovare un modo per abbatterli, anche perché la protagonista non userà mai la forza bruta. Le sezioni puzzle e platform verranno intelligentemente interrotte da interessantissime e creative cutscene che, man mano, consegneranno ai giocatori la chiave di lettura di questa misteriosa storia. Saranno presenti, infine, anche delle stanze e dei livelli segreti, che si riveleranno fondamentali al fine di comprendere a pieno le ragioni della scomparsa di Thomas Kane.

Tandem: A Tale of Shadows, come annunciato sul sito web ufficiale, uscirà in autunno, più precisamente il giorno 19 ottobre 2021 per PC (via Steam, GOG ed Epic Games Store), Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4. Per chi, invece, si fosse perso il reveal trailer, lo potrete trovare in calce alla notizia.