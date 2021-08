Halo Infinite: niente assassinio al lancio

Con l’avvicinarsi al day-one di Halo Infinite, è normale che ogni giorno veniamo a conoscenza di sempre più dettagli ed informazioni che riescono a farci avere un’idea chiara su cosa aspettarci dal nuovo FPS di 343 Industries. Questa volta, a differenza del passato, non parleremo di un leak pubblicato su chissà quale social media. Oggi tratteremo una notizia che è stata fornita ufficialmente da un membro del team di sviluppo.

Stiamo parlando di Tom French, ovvero il designer senior delle missioni presenti in Halo Infinite. Durante un’intervista presso Eurogamer, French ha confermato che al lancio del nuovo episodio dello sparatutto in prima persona, la meccanica degli “assassinii” non sarà presente. Ecco le sue precise parole pronunciate a riguardo:

Gli assassinii non saranno presenti al momento del lancio del titolo. Noi dello sviluppo, in realtà, amiamo gli omicidi…Quello che succede, però, è che i giocatori li disattivano su molti livelli, in quanto costituiscono semplicemente uno svantaggio. Attenzione, ciò non significa che se ne siano andati per sempre, anzi. Il team, al momento, sta solamente facendo un passo indietro e cercherà di implementarli nuovamente quando si dimostreranno uno strumento significativo ed accessibile.



L’uscita di Halo Infinite, al momento, è attesa entro la fine di questo 2021 per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Una data ufficiale di rilascio potrebbe essere annunciata in occasione della valutazione che verrà effettuata dall’Australian Classification Board. Nel frattempo sono trapelati sul web numerosissimi leak che hanno anticipato agli impazienti fan, qualche informazione inerente alle mappe presenti in-game e alle armature che sarà possibile personalizzare.