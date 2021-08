Tales of Arise si mostra in un nuovo trailer pubblicitario

In TV è stato recentemente avvistato un nuovo e commovente trailer dedicato all’action JRPG di Bandai Namco, ovvero Tales of Arise. Questo video pubblicitario riesce a fornire, seppur in breve tempo (in trenta secondi di durata circa), una panoramica intrigante del titolo in uscita questo settembre.

Le sequenze mostrate nel filmato (che troverete in fondo alla notizia) vengono costantemente accompagnate da “Blue Moon” di Ayaka e vengono mostrati alcuni momenti ad alto carico emotivo che si svolgono tra Alphen e Shionne. Viene mostrato, altresì, un boss dalle dimensioni enormi che sembra essere prevalentemente costituito da rocce e residui di magma.

La storia che verrà narrata in Tales of Arise riguarda due popoli che al principio convivevano pacificamente: quello di Dahna e quello di Rena. Successivamente, il primo è stato reso schiavo dal secondo per qualche motivo particolare. Questo è il clima in cui faremo la conoscenza di Alphen, un giovane che ha perso la sua memoria e che incontra Shionne, una maga di Rena afflitta, però, da una maledizione che affligge chiunque la tocchi.

Durante l’avventura che affronteranno i due protagonisti , essi verranno a contatto da una consistente quantità di personaggi interessanti, tra cui Kisara, Rinwell o, ancora, Law. Ricordiamo, infine, che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Inoltre, nella giornata di domani 18 agosto, verrà pubblicata la demo sulle console sopracitate.