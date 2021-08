Street Fighter V Champion Edition: ecco la modalità “Online Tournament”

Street Fighter V Champion Edition ha visto l’introduzione di nuovi personaggi, come ad esempio Luke, Oro e Akira, i quali sono stati aggiunti con l’avvento del Season 5 Pass. Questa robusta versione del picchiaduro del 2016 di Capcom, però, continua a ricevere aggiornamenti e vedersi implementati al suo interno varie componenti aggiuntive, tra cui la più recente modalità “Online Tournament“.

Questa nuova modalità di gioco consente di essere utilizzata da tutti i giocatori in modo gratuito, ma in che cosa consiste? A spiegarcelo come si deve è intervenuta Capcom che, tramite un trailer dimostrativo, ha approfondito il concetto di “Online Tournament”. Quest’opzione permette ai giocatori di Street Fighter V di organizzare dei tornei personalizzati con altri giocatori e di combattere finché non ne rimane solo uno in piedi.

Più specificatamente, i tornei potranno concedere la possibilità di parteciparvi fino ad un massimo di 64 giocatori provenienti da tutto il globo (questo nel formato ad eliminazione singola e doppia). Il regolamento per ciascun torneo prevede anche le modalità 1vs1, 2vs2, 3vs3, comprendenti anche le opzioni per il ripristino della salute, per il ripristino dell’indicatore critico e del vantaggio del misuratore V, e così via per le battaglie tag.

In base alle preferenze dell’organizzatore del torneo, sarà possibile “filtrare” la scelta degli avversari tramite alcune limitazioni: hardware da cui si sta giocando, paese o continente del mondo, priorità conferita a coloro che si trovano nelle vicinanze e sarà persino possibile impostare un intervallo per le classifiche specifiche.

Tra l’altro, come se tutto quello che è stato aggiunto non bastasse, si potranno escludere determinati personaggi dalla competizione, rendendoli, di fatto, completamente inutilizzabili, in modo da creare un ambiente più equo e giusto. I tornei, infine, verranno eseguito in maniera automatica, rendendo non necessaria una micro-gestione dell’evento da parte dell’organizzatore. Nel complesso, si tratta di un comparto multi-player particolarmente solido e robusto, nonché semplice da adoperare.