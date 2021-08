Dead by Daylight: nuovo teaser trailer sul Capitolo 21 e addio a Stranger Things

Siamo giunti al ventunesimo capitolo dell’horror multi-player Dead by Daylight di Behaviour Interactive e, qualche giorno fa è stato diffuso un brevissimo teaser trailer che potrebbe aver svelato qualche informazione su cui poter speculare in merito al prossimo assassino che sarà presente in questo inedito capitolo.

Per iniziare, per chi non lo sapesse, Dead by Daylight è uscito ormai cinque anni fa ed è un horror multi-player asimmetrico, in cui un giocatore veste i panni del killer, mentre gli altri quattro dovranno cercare di non farsi ammazzare nel tentativo di fuga (un po’ alla Venerdì 13 per intenderci). A quanto sembra dal teaser trailer (che troverete in calce alla news), il prossimo capitolo potrebbe portare all’interno del gioco il franchise cinematografico di Hellraiser, insieme a Pinhead, il capo della banda di demoni, che potrebbe ricoprire il ruolo di killer.

Escludendo le anticipazioni precedentemente fornite da Behaviour tramite Twitter, che davano corda alla teoria secondo cui verrà integrato il franchise di Hellraiser, il teaser che è stato recentemente pubblicato, mostra (in pochissimi secondi) un filmato statico in formato VHS che riprende un fiore che sboccia, evocando così una scena del film del 1987.

Sebbene questa possa essere considerata una buona notizia, ci è giunta voce che Dead by Daylight abbia perso la licenza su Stranger Things di Netflix. Nella giornata di ieri, infatti, Behaviour ha annunciato che i personaggi di Nancy Wheeler, Steve Harrington e il Demogorgon non saranno più disponibili all’acquisto in qualità di contenuti aggiuntivi (DLC) a partire dal 17 novembre 2021. I giocatori che sono attualmente già in possesso di suddetti personaggi potranno utilizzarli anche oltre la data sopracitata, anche se non sarà più possibile giocare nella mappa del complesso sotterraneo dell’Hawkins National Laboratory.

I personaggi di Stranger Things vennero aggiunti già due anni fa e, da allora, Behaviour ha continuato ad aggiungere nuovi volti (anche se perlopiù già noti ai videogiocatori) prelevati dai più famosi franchise videoludici, come Piramid Head di Silent Hill o Nemesis di Resident Evil.