Metal Gear Solid: una streamer scopre un nuovo glitch adatto agli speedrunner

Una streamer di Twitch, il cui nickname è Boba, ha recentemente scoperto un nuovissimo glitch all’interno di Metal Gear Solid del 1998 per la prima PlayStation. Il glitch in questione riuscirebbe a far saltare una porzione di un’area ed accorciare così i tempi di gameplay.

Il tutto è avvenuto nella run di Boba (che non aveva mai giocato a Metal Gear Solid prima di allora), in cui ad un certo punto si è ritrovata circondata dalle guardie, le quali le hanno immediatamente sparato. Quando i colpi d’arma da fuoco sono partiti per colpire Snake, questo è stato “teletrasportato” in un’area successiva della mappa (la quale richiede normalmente l’uso di una specifica chiave), lasciando sbigottita Boba che è stata prontamente avvisata del glitch dai suoi spettatori, anch’essi sorpresi di questa straordinaria scoperta.

Il glitch in questione, infatti, pare non sia mai stato scoperto prima d’ora, nemmeno dalla community di speedrunner che, come già sospetterete, hanno rivoltato il gioco come un calzino in cerca di un qualsiasi trucco o glitch che possa servire ad accorciare, anche di poco, i tempi di gameplay. In seguito alla diffusione della clip della scoperta da parte di Boba, gli speedrunner hanno confermato che il glitch avrebbe permesso alla streamer di saltare circa due minuti e mezzo di gameplay, in quanto elimina una considerevole parte di gioco (basti pensare che non è più necessario trovare la chiave della porta).

Il glitch, sostanzialmente, può essere eseguito posizionando Snake davanti alla porta, facendogli assumere una posizione e un’angolazione specifica e facendogli puntare la pistola contro una guardia. Nel momento in cui Snake viene colpito dal nemico, egli indietreggia contro la porta, andando ad interagire con una hitbox del grilletto della parte opposta dell’area di gioco, permettendo a Metal Gear Solid di Hideo Kojima di caricare la zona successiva.

Interrogata sul nome da conferire al piccolo (ma utilissimo) glitch, Boba ha deciso di battezzarlo come “Kevin“:

La comunità di speedrunner, invece, ha deciso di soprannominarlo “Boba Skip“.

There it is! Both proof we don't need the rope and that we just need to stand at the door and aim at the guard. the guard will shoot us through the door

It is consistent

it saves 2:30 minutes

and I love @boba_witch for just casually finding it. Thank YOU! 😀 pic.twitter.com/Qke9DGJKJT

— MGSR | Hau5test❗️🐍🏃🏻‍♂️😷 (@hau5test) August 15, 2021