My Hero Academia: in arrivo il film live-action!

My Hero Academia sta vivendo, in questo 2021, il suo anno d’oro. Con il successo straordinario della quinta stagione dell’anime, e il manga che si avvia alla sua conclusione con un arco narrativo davvero intenso dedicato a Deku, le fortune dell’opera di Kohei Horikoshi sono state ulteriormente incrementate dall’esordio, in patria, del terzo film animato ispirato alla serie, My Hero Academia World Heroes Mission. E l’annuncio arrivato di recente dagli Stati Uniti non ha fatto altro che emozionare ulteriormente i fan della serie.

Perché la casa di produzione hollywoodiana Legendary ha confermato di essere pronta a produrre un adattamento live-action in lingua inglese dell’opera, e ha scelto per dirigerla niente meno che Shinsuke Sato, il regista giapponese già nato per il film Kingdom e per la serie Netflix (anch’essa un live-action ispirato a un manga) Alice in Borderland.

I primi accenni al progetto erano già arrivati nel 2018, quando era stato annunciato che a supervisionare il film sarebbero stati Alex Garcia, Jay Ashenfelter e Ryosuke Yoritomi, in rappresentaza di Shueisha. Per quanto riguarda la distribuzione del film in terra nipponica, Legendary si è già accordata con Toho Animation.

Questo non sarà ovviamente il primo adattamento cinematografico della serie, dopo l’uscita dei tre lungometraggi realizzati dallo studio Bones: Two Heroes, Heroes Rising e World Heroes Mission, ma sarà la prima versione in live-action dell’opra di Horikoshi, e sicuramente in casa Legendary sperano che possa imitare il successo di Detective Pikachu, altra pellicola hollywoodiana dedicata a un personaggio dell’animazione nipponica.

Siete pronti a vivere le avventure di un Izuku Midoriya in carne ed ossa mentre cerca di eguagliare il suo idolo, All Might? Shinsuke Sato, come si ricordava precedentemente, non è nuovo all’adattamento di opere manga, e sembrerebbe essere una garanzia di qualità: il suo primo adattamento, I Am a Hero, vinse il SXSW Midnighter Audience Award nel 2016, e prima di dedicarsi a Kingdom (il monumentale film storico da lui scritto e diretto) e ad Alice in Borderland, il regista ha realizzato anche un adattamento live-action del manga Inuyashiki, nel 2018, e uno di Bleach, prodotto da Warner Bros. Japan nel 2019.