One Piece: leak sul cast del live-action Netflix

Il live-action di Netflix dedicato a One Piece è stato annunciato da tempo, ma nonostante tutto alcune problematiche, oltre ai noti ritardi dovuti alla pandemia, hanno impedito ai fan di scoprire granché fino a questo punto, se non che i lavori sembrerebbero essere iniziati, come dimostrerebbero alcune foto dal set. Nel frattempo però, il gigante dello streaming non ha ancora reso noti i nomi degli attori che daranno vita ai personaggi dell’amato manga di Eiichiro Oda, ma sembra che un recente leak, riportato dal sito The Illuminerdi, abbia fatto un po’ di luce in questo senso.

A quanto sembra infatti, Netflix sarebbe fortemente interessata all’attore Ludi Lin, al quale sarebbe stato offerto il ruolo di Roronoa Zoro nell’adattamento live-action del manga. L’attore nativo di Hong Kong, divenuto famoso per l’interpretazione del Black Ranger, Zack Taylor, nel reboot di Power Rangers del 2017, è tornato alla ribalta per aver prestato il volto a Liu Kang nel recente Mortal Kombat prodotto da Warner Bros. Il suo profilo però non sarebbe completamente compatibile con quello ricercato da Netflix, che aveva specificato di volere, per il ruolo, un attore asiatico di 18 anni. Lin, classe 1987, di anni ne ha invece ben 33.

Oltre a Zoro sarebbero almeno altri due gli attori che dovrebbero rispondere a precisi requisiti etnici, e cioè gli interpreti di Monkey D. Luffy, che dovrà essere un ragazzo brasiliano di 17 anni, e di Usopp, per cui sarebbe richiesto un 17enne afroamericano. In questo senso il casting di Netflix sta seguendo le indicazioni di Oda stesso, che nel 2015 aveva svelato ai fan le nazionalità dei Mugiwara nel mondo reale, spiegando come Luffy sarebbe stato brasiliano, Zoro giapponese e Usopp sudafricano.

Per completare il cast inoltre, Netflix starebbe cercando una ragazza di 19 anni per interpretare Nami e un ragazzo della stessa età per il ruolo di Sanji. Insomma, per il momento il casting della serie sembra essere ancora in alto mare, e al di là del nome di Ludi Lin sembra esserci poco o nulla di concreto. Probabilmente però entro e non oltre la fine di questo 2021 i fan potranno scoprire i volti degli attori che daranno vita ai protagonisti di One Piece!