River Tails Stronger Together: a novembre la campagna Kickstarter del platform italiano

Kid Onion Studio è uno team indie appena nato, suddiviso tra Italia ed Inghilterra. Stanno sviluppando il loro primo progetto, River Tails Stronger Together, un’avventura platform 3D ideata per il co-op da divano, con protagonisti due animali, il gatto Furple e il pesce Finn.

Il team si sta dedicando a tempo pieno alla realizzazione del gioco e sta lavorando per lanciare una demo a settembre e una campagna Kickstarter a novembre 2021.

Questa la descrizione del gioco, attraverso il sito ufficiale:

Imbarcati in un viaggio epico e visivamente stupefacente attraverso la terra e l’acqua, esplora la flora di una foresta tropicale inesplorata, immergiti nella magica atmosfera delle sue grotte, incontra una vasta gamma di fauna locale – ma assicurati di capire quali sono i tuoi amici e quali i tuoi nemici prima che sia troppo tardi!

Salta, tuffati, sfreccia, schiva… e scopri come un gatto e un pesce hanno deciso di unire le forze per un’avventura a cui non sarebbero mai riusciti a sopravvivere da soli.

Gameplay

Con un gameplay asimmetrico e un’estetica colorata da cartone animato, River Tails Stronger Together è un platform 3D action/adventure progettato intorno a un sistema unico di co-op da divano. Gli amici hanno la possibilità di fare squadra e lavorare insieme per sconfiggere i boss di fine livello e risolvere i puzzle in diversi ambienti naturali.

Caratteristiche principali:

Vivi un’incredibile avventura sui fiumi con un tuo amico, un membro della famiglia o un partner

Meccaniche cooperative unico e in continua evoluzione

Incredibili ambienti naturali e diversi biomi pieni di creature strane e meravigliose

Colonna sonora originale con suoni naturali coinvolgenti, composta esclusivamente per il gioco

Combattimenti con i boss in co-op

Tonnellate di segreti Co-Op da trovare!

Fiumi di amici e nemici da incontrare!

L’uscita del gioco è prevista per il 2022, ma non sono state ancora ufficializzate le piattaforme in cui sarà disponibile. Qui sotto potete vedere il video pubblicato qualche giorno fa che mostra le meccaniche di gioco: le immagini arrivano da uno stato iniziale dello sviluppo.