devcom Developer Conference 2021: panoramica dell’evento

Manca solo 1 settimana all’inizio della devcom Developer Conference 2021, che si terrà dal 23 al 27 agosto. Dopo che vi avevamo fatto sapere dei primi speaker il mese scorso, oggi viene fatta una panoramica dell’evento.

Potete leggere tutto sui vari eventi (come l’expo principale, l’NRW Indie Expo e i Global Industry Game Awards) sul sito ufficiale. Ma per facilitarvi il compito, potete vedere la panoramica qui sotto.

#ddc2021: Panoramica degli eventi

La devcom Developer Conference 2021 si svolge da lunedì 23 agosto fino a venerdì 27 agosto. Mentre il programma principale della conferenza e le esposizioni, così come il matchmaking e gli spettacoli giornalieri su Twitch dureranno per tutta la settimana, ci saranno anche eventi e servizi che saranno disponibili solo in alcuni giorni.

Per i possessori del biglietto, avrete a disposizione il programma dettagliato tramite lo strumento per gli eventi, PINE, ma per una rapida panoramica, ecco una piccola tabella:

Women in games Ambassador sta collaborando con devcom per organizzare 3 workshop durante la devcom Developer Conference 2021.

I workshop sono tenuti dalla Leadership Coach e Women in games Ambassador Emma Cowling e si concentreranno su visibilità, influenza e autenticità.

25 agosto: Come usare gli eventi per far crescere il tuo network

26 agosto: 5 modi per aumentare la tua visibilità autentica

27 agosto: Come la giocosità aumenta la nostra autenticità

I workshop saranno accessibili a tutti i possessori di devcom Developer Conference Pass e anche gratuitamente ai possessori di uno speciale WIGA Pass ottenibile presso il devcom ticket shop. (I possessori del WIGA Pass avranno accesso solo ai workshop).

Vengono poi condivisi altri highlights di #ddc2021. Anche se il programma non è ancora definitivo e sarà aggiunto nei prossimi giorni, sono stati già messo tutti i relatori confermati e le sessioni sul nostro sito web.

SPEAKERS & PROGRAMMA DELLE SESSIONI

Jenna Ruth (lei/lui)

Artista VFX presso Insomniac Games

Nata a Los Angeles, Jenna Ruth è un’artista VFX presso Insomniac Games e lavora nell’industria dei giochi da 5 anni.

Ha iniziato la sua carriera come artista ambientale, ma si è presto innamorata dei VFX. Ama anche la pittura e tutto ciò che riguarda l’horror.

Raccontare storie attraverso i VFX: Il making of della sequenza Reactor in “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”

I grandi momenti di spettacolo dei VFX possono essere uno strumento potente nella tua narrazione, ma può essere facile perdere le opportunità di spingere anche la narrazione emotiva. Come si può massimizzare la narrazione attraverso i VFX? Jenna vi mostrerà come è stata in grado di definire un chiaro obiettivo emotivo, prendere quella base e fondarla per ottenere chiarezza e credibilità.

Per illustrare questo processo, vi accompagnerà attraverso lo sviluppo della sequenza finale di Reactor in “Miles Morales”. Il suo obiettivo è quello di darvi gli strumenti per pensare alla narrazione come un artista VFX, in modo da poter sfruttare il potere della narrazione visiva nel vostro lavoro.

Glen Schofield (lui/lei)

CEO di Striking Distance Studios

Glen, veterano dell’industria, gestisce le operazioni generali e le risorse dell’azienda, prendendo anche la guida creativa dello sviluppo del primo progetto dello studio, “The Callisto Protocol”. In precedenza, è stato recentemente il CEO e co-fondatore di Sledgehammer Games ed è stato VP e direttore generale di Visceral Games. Come game designer veterano da oltre 30 anni ed esperto in vari generi, Glen ha vinto molti premi notevoli nel corso della sua carriera.

Dean Takahashi (lui/lei)

Scrittore capo di VentureBeat

Dean è stato un giornalista tecnico per più di 28 anni, e ha coperto i giochi per 21 anni. È a VentureBeat dal 2008. Prima di allora, ha scritto per il San Jose Mercury News, il Red Herring, il Wall Street Journal, il Los Angeles Times e il Dallas Times-Herald. È autore di due libri, “Opening the Xbox” e “The Xbox 360 Uncloaked”. Organizza le conferenze annuali GamesBeat e GamesBeat Summit. Vive nella San Francisco Bay Area.

Il passato, il presente e il futuro dei giochi horror

Unitevi al creatore di “Dead Space” Glen Schofield e a Dean Takahashi di GamesBeat per una profonda immersione nel passato, presente e futuro dei giochi horror. Questa sessione esplorerà le ispirazioni sci-fi e horror di Glen, il suo lavoro su “Dead Space”, e come sta applicando ciò che ha imparato in 30 anni di creazione di giochi al suo prossimo progetto survival horror, “The Callisto Protocol”.

Florian Zenz (lui/lei)

Direttore artistico presso Toadman Interactive

Florian è direttore artistico presso lo studio berlinese Toadman Interactive. Si è unito allo studio tre anni fa come Concept Artist e da allora ha lavorato a diversi progetti in tutta la famiglia Toadman.

Progettare i deserti del caos

Questo discorso esaminerà come Toadman e Fatshark hanno progettato il linguaggio visivo e la fedeltà di “Vermintide 2: Chaos Wastes”. Passando attraverso il processo di progettazione di un livello, Florian elaborerà come un DNA visivo di alto livello espresso come un insieme di principi di progettazione può aiutare a informare sia i dipartimenti artistici che quelli di progettazione durante la produzione.

#ddc2021: Come usare l PINE Event App

Dato che la devcom Developer Conference e tutti i suoi eventi avvengono in modo digitale, useremo di nuovo l’app per eventi PINE. Nella serie di tutorial su YouTube, Juliana vi mostrerà come dare il via alla vostra esperienza #ddc2021.

Ogni settimana vengono prodotti contenuti originali con spettacoli dal vivo su Twitch, podcast su piattaforme audio e canali comunitari su Discord. Potete leggere di più sui punti salienti di questa settimana qui sotto.

Podcast devcom: Come due pionieri dei giochi online hanno contribuito a formare la nostra industria

Jess Mulligan e Don Daglow sono pionieri dei giochi online con un’esperienza complessiva di oltre 80 anni nella creazione di giochi.

Entrambi hanno contribuito a plasmare la nostra industria come la conosciamo oggi e in questo episodio speciale che precede la nostra devcom Developer Conference 2021, parliamo del perché possono definirsi “veri cittadini del gioco online”. Viene dato uno sguardo ai loro viaggi personali e a come i giochi online in generale e le aspettative dei giocatori in particolare si sono evoluti negli ultimi decenni.

Esperti del settore: Come far crescere il tuo gioco mobile oltre le piattaforme tradizionali

Industry Insiders è un incontro settimanale di esperti del settore che condividono le loro intuizioni, idee e pensieri su questioni relative all’industria dei giochi.

Gli ospiti Roufina Guenkova (devcom Head of Sales) e Stephan Reichart (Head of devcom) danno il benvenuto a Miikka Luotio (Director of Business Development Europe di Xsolla) nello show.

Realizzare un gioco mobile eccezionale non sempre garantisce il successo. Questo martedì, Industry Insiders, sarà tutto su come superare i molti ostacoli che i creatori di giochi mobile devono affrontare nello sviluppo e nella distribuzione. Miikka darà anche una panoramica sulla sua sessione al #ddc2021 lunedì 23 agosto dalle 14:30 alle 15:20.

Inizia la tua giornata con devcom

3 volte a settimana, potete iniziare la vostra giornata con gli show mattutini devcom.

Early Access:

Ospitato da Juliana Klein, devcom Project Manager, questo è lo show per quelli di voi che vorrebbero conoscere un po’ meglio il team devcom, farsi una risata e chiacchierare di giochi e altri argomenti importanti con la comunità devcom.

In onda: Martedì e venerdì alle 10:00

Games & Kaffee:

Stephan Reichart, capo di devcom, chiacchiera con gli ospiti dell’industria dei giochi tedesca sulle ultime novità, sui giochi a cui giocano e naturalmente sul loro tipo di caffè preferito. Questo è l’unico format di show in lingua tedesca.

Orario di messa in onda: Mercoledì alle 11.

Vanno in onda sul canale Twitch di devcom.