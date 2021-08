Young Souls: disponibile su Stadia, in autunno su PC e console

Il publisher The Arcade Crew e gli sviluppatori di 1P2P hanno annunciato il periodo d’uscita di Young Souls sulle varie piattaforme. Come avevano già fatto sapere, il beat’em up/RPG sarebbe arrivato prima su Stadia, e infatti è disponibile già da oggi sulla piattaforma streaming di Google. Arriverà invece questo autunno su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che si concentra sulle battaglie contro i boss.

Queste le caratteristiche di Young Souls attraverso la pagina Steam:

● Combatti con Jenn e Tristan, in modalità singola o in co-op, e vivi le avventure dei gemelli e dei due mondi attraverso una storia costruita ad arte e un dialogo ricercato.

● Personalizza il tuo equipaggiamento sbloccando centinaia di armi, set di armature e accessori, e preparati quindi a combattere orde di nemici e oltre 20 temibili boss.

● Esplora i quattro biomi unici del mondo dei goblin e completa decine di dungeon nella tua missione destinata a salvare il mondo, la tua reputazione e il professore.

● Passa da un mondo all’altro all’avvicendarsi del giorno e della notte e sfrutta al meglio ogni ambiente. Goditi uno scenario mozzafiato e un’atmosfera unica mentre passeggi per le strade di Portsbourgh.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi rimandiamo, qualora vogliate, alla nostra anteprima di qualche anno fa.