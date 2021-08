Flynn Son of Crimson: annunciata la data d’uscita

Humble Games ha annunciato la data d’uscita di Flynn Son of Crimson. Il platform/action sviluppato da Studio Thunderhorse sarà disponibile su PC (Steam), Playtation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 15 settembre.

Questa la descrizione del gioco:

Flynn Son of Crimson è un platform 2D che vi porterà in un viaggio di scoperta e redenzione. Nel gioco, i giocatori si uniranno a Flynn nella sua amata casa di Rosantica – una bellissima isola che un tempo era devastata dalla guerra e da una presenza malvagia ora bandita tornata al The Scourge.

La barriera magica tra Rosantica e The Scourge ha iniziato a incrinarsi, permettendo a pericolose creature di tornare lentamente a infiltrarsi per cercare di conquistare l’isola. Accompagnato dal suo mitico protettore Dex, i cui spiriti guardiani sono stati rubati e devono essere recuperati, Flynn sarà sfidato dal male di Scourge e dal suo potente signore.

Caratteristiche:

1. Esplora un bellissimo mondo fatto a mano attraverso regioni uniche, ognuna piena di antichi misteri

2. Padroneggia l’arte dell’energia cremisi che è stata tramandata dagli antenati di Flynn

3. Scambia gingilli per nuove tecniche di combattimento e rune con un vecchio veterano di guerra

4. Chiama il tuo compagno Dex nei momenti di bisogno, una creatura mistica e leale

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer pubblicato per l’occasione.