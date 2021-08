Watch Dogs Legion: ecco il trailer del crossover con Assassin’s Creed

La promessa era stata fatta da tempo, e finalmente sembra che Ubisoft sia pronta a tenere fede alla sua parola, con un crossover tra due delle sue più amate, famose remunerative IP, annunciato oggi con uno speciale trailer. Watch Dogs Legion è infatti pronto a incontrare la saga di Assassin’s Creed!

Prepariamoci dunque, perché la Confraternita degli Assassini è pronta a sbarcare, in modo pirotecnico, anche nella Londra ipertecnologica, e popolata di telecamere e dispositivi all’avanguardia che è il setting di Watch Dogs Legion.

Presto i giocatori di Watch Dogs potranno dunque cimentarsi con Darcy, il nuovo personaggio che andrà ad affiancarsi a Aiden (il protagonista del primo titolo della saga, tornato con il DLC Bloodline), Wrench (protagonista invece del secondo capitolo della serie) e a Mina come DLC character. E questo trailer, condiviso proprio nella giornata di oggi da Ubisoft, ci ha dato un primo assaggio di cosa questo assassino sia capace di fare.

Si tratta del primo crossover ufficiale tra queste due IP, tra le più famose e giocate del publisher francese. E preparatevi, perché arriverà il prossimo 24 agosto! I possessori di Season Pass potranno infatti giocare nei panni di Darcy già a partire da quella data.

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Epic Games Store e Ubisoft Store). Siete pronti a sfoderare i vostri pugnali e a combattere ancora per la giustizia nei panni di Darcy?