Slam Dunk: ecco il primo poster del film

Se avevata nostalgia di una delle più grandi opere spokon della storia manga e anime, allora dovreste essere emozionatissimi nel sapere che presto Slam Dunk, l’opera dedicata al basket di Takehiko Inoue, tornerà con un nuovo film anime, annunciato lo scorso gennaio.

E ora è arrivato anche il primissimo poster della pellicola, a confermare che il lungometraggio farà il suo debutto in Giappone durante il corso del prossimo anno. Per il momento il film non ha nemmeno un titolo ufficiale, ma sembra proprio che l’autore e la produzione abbiano intenzione di farlo arrivare entro il 2022. Nel poster celebrativo si può ammirare una prima bozza della squadra della Shohoku High School come comparirà nel lungometraggio.

Prodotto da Toei Animation, il film sarà scritto e girato dallo stesso Takehiko Inoue, con il character design di Yasuyuki Ebara (Guilty Crown), che sarà anche direttore dell’animazione. Ai due si aggiungerà Daiki Nakazawa come CG director, Kazuo Ogura, come art director e Yota Tsuruoka e Koji Kasamatsu come sound directors.

Prepariamoci dunque al ritorno di Hanamichi Sakuragi, l’energico trascinatore della squadra di basket della Shohoku, pronto a incantarci di nuovo con la palla a spicchi tra le mani. Con lui gli immancabili compagni di squadra, Kaede Rukawa, Takenori Akagi, Ryota Miyagi e Hisashi Mitsui.

E se non avete ancora visto i 101 episodi della serie originale di Slam Dunk, non disperate: l’opera di Takehiko Inoue è disponibile integralmente sul sito di streaming Crunchyroll.