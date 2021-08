Cyberpunk 2077: pubblicate le note della patch 1.3

Con il ritorno sul PlayStore di Cyberpunk 2077 di CD Project RED (e il discreto successo che ha ottenuto, nonostante i problemi) ci attende una nuovissima e gigantesca patch che apporterà tutta una serie di aggiustamenti tecnici e l’introduzione di alcuni contenuti aggiuntivi completamente gratuiti.

Sebbene il calcio di inizio di Cyberpunk 2077 effettuato a dicembre 2020 sia stato piuttosto disastroso, pare che il titolo stia cercando quantomeno un modo per riscattarsi, tramite aggiornamenti mastodontici e diluiti nel tempo. A proposito di aggiornamenti, di recente è stato anticipato ciò che prevedrà il nuovissimo update del gioco di ruolo polacco in prima persona.

L’update in questione, ovvero l’aggiornamento 1.3, è assolutamente gigantesco ed è possibile approfondirlo qui. Le note della patch che vi abbiamo linkato confermano che le dimensioni dell’aggiornamento sono davvero importanti e, non a caso, CD Project RED l’ha pubblicizzato proprio come l'”update più grande del gioco fino ad ora“.

Nello specifico, la software house, tramite la diffusione della patch 1.3, avrebbe corretto diversi bug che inficiavano il funzionamento del gioco, sono state apportate modifiche al gameplay e sono state aggiunte nuove migliorie alle già presenti funzionalità (come la mini-mappa migliorata, le opzioni di respec e molto altro).

Non solo miglioramenti qualitativi con la patch 1.3. L’aggiornamento, infatti, promette di introdurre una nuova skin tramite un DLC gratuito. Il contenuto aggiuntivo ci permetterà di cambiare l’aspetto di Johnny Silverhand, con l’ausilio di due nuove giacche e una bici. Chiaramente, oltre a questo enorme update ci dobbiamo aspettare altri contenuti aggiuntivi e patch correttive per tutta la durata di questa seconda metà del 2021, mentre niente da fare per la modalità multiplayer che era stata precedentemente annunciata. Questa, infatti, è stata cancellata all’inizio dell’anno corrente, a fronte del disastroso lancio che Cyberpunk 2077 ha affrontato il dicembre scorso.

Lo sparatutto in prima persona è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.