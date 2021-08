Lost Judgment si mostra in nuovi screenshot dedicati ai minigiochi

Lost Judgment, uno dei vari spin-off della saga di Yakuza, è il sequel del titolo che ha visto come protagonista il detective privato di Kamurocho, Takayuki Yagami. Tra vari misteri e casi da risolvere, il protagonista si è distinto per il suo carattere forte e determinato, che ha da subito conquistato il pubblico già amante della serie madre.

Manca poco al rilascio ufficiale di Lost Judgment (e già si pensa che possa trattarsi dell’ultimo capitolo della serie) e sempre più dettagli del titolo emergono da SEGA che, proprio poco fa, ha condiviso parecchi screenshot che puntano ad evidenziare la mole massiccia di minigiochi che potremo affrontare per spezzare brevemente la campagna principale.

Le immagini catturate dal gioco di Ryu Ga Gotoku Studio sono state diffuse da SEGA tramite il sito web ufficiale. Gli screenshot, come già accennato, fanno tutti riferimento ai numerosi minigiochi a cui potremo prendere parte durante la nostra avventura da detective (come già accadeva nel primo capitolo del 2018). In questo sequel, ci potremmo ritrovare ad andare sullo skateboard, così come potremmo cimentarci nel golf, ma anche negli sparatutto delle sale giochi (un po’ in stile House of the Dead). Altre sfide prevedono l’uso (da parte di Yagami, sia chiaro), del visore in realtà aumentata, il quale permetterà al giocatore di effettuare queste prove in prima persona.

Oltre a queste immagini interessantissime, di recente abbiamo preso visione di un lungo filmato dedicato al gameplay, con particolare riferimento al combat-system in stile Yakuza (proprio come in Judgment), prima che questo traslasse ad un sistema basato sulle turnazioni. Ricordiamo che il thriller e poliziesco Lost Judgment di Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA si avvicina sempre di più, in quanto la sua release a livello internazionale è prevista per il 24 settembre 2021, per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.