Aliens Fireteam Elite: svelati nuovi dettagli

Entro la fine di questo caldo agosto, potremo mettere mano su un titolo multiplayer da incubo: Aliens Fireteam Elite. Il gioco di Cold Iron Studios è un cooperativo online (fino ad un massimo di tre giocatori) che permette di sterminare orde su orde di terribili ed iconici alieni xenomorfi dello storico franchise cinematografico.

Quasi un mese fa, abbiamo capito qualche cosa di più in merito alle meccaniche di gameplay tramite un video di circa 15 minuti, mentre oggi veniamo a conoscenza di qualche dettaglio aggiuntivo. Le informazioni che verranno spiegate di seguito sono state diffuse dal direttore creativo di Aliens Fireteam Elite, ovvero Matt Highison, tramite il suo account Twitter.

Il cinguettio diffuso da Highison ha confermato che, in primis, il gioco riceverà aggiornamenti sempre gratuiti per quanto riguarda le varie stagioni che si susseguiranno, nonché un aggiornamento gratis per la versione next-gen del titolo. Non si tratterà, inoltre, di un titolo unicamente giocabile con gli amici. Sarà possibile, infatti, avviare una campagna in solitario. Molto importante è anche il fatto che non sono previsti sistemi “pay to win” e neanche loot box tramite microtransazioni.

Parlando, invece, delle versioni in cui lo sparatutto si renderà disponibile, sappiamo con certezza che sarà pubblicata una Digital Deluxe Edition, venduta a $69.99, contro i $39,99 della versione Standard. Il prezzo della versione Deluxe è maggiore anche perché include quattro pacchetti DLC inerenti alla personalizzazione dei personaggi.

$40 for Aliens gets you:

*FREE gameplay Season updates

*FREE next-gen console upgrades (4K/60fps)

*Offline solo play available (3 player co-op online)

*No pay2win microtrans or lock boxes

*Blast Xenos in the face

*Laugh as your friends fall to acid damage#AliensFireteamElite — Higgs (@MattHighison) August 16, 2021

Ricordiamo a tutti che Aliens Fireteam Elite sarà disponibile molto presto, in quanto la sua release è fissata per il 24 agosto 2021, per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.