Embracer Group ha acquisito Demiurge Studios, Fractured Byte e Smartphone Labs

É recentissima la notizia secondo cui Embracer Group avrebbe acquisito altri tre studi. Già nel mese di maggio aveva incluso nel suo team quattro diverse software house, tra cui Appeal Studios, Kaiko, il tedesco Massive Miniteam e Frame Break. Ad aggiungersi a queste acquisizioni, sono le ultime arrivate Demiurge Studios, Fractured Byte e Smartphone Labs, ottenute per mezzo della sussidiaria Saber Interactive.

La società ha annunciato e ufficializzato ciascuna acquisizione tramite il suo sito web ufficiale. Ecco quanto detto nei confronti di Demiurge Studios, software house principalmente conosciuta per aver realizzato il porting di Mass Effect per PC:

Embracer Group, attraverso la sua consociata Saber Interactive, ha stipulato un accordo per acquisire il 100% delle azioni di Demiurge Studios Inc., uno studio indipendente con sede a Cambridge, Massachusetts (USA). Grazie a questa nuova acquisizione, Embracer si avvale di uno studio competente ed esperto, rafforzando la propria presenza negli Stati Uniti. Demiurge, inoltre, conferirà un accesso aperto alla città di Boston, un centro tecnologico dotato di persone dallo straordinario talento nello sviluppo dei videogiochi nella costa orientale.

A proposito, invece, di Fractured Byte è stato affermato quanto segue:

Attraverso la nostra consociata Saber Interactive, abbiamo stipulato un accordo per acquisire il 100% delle azioni di Fractured Byte, una casa di sviluppo particolarmente apprezzata, il cui quartier generale ha sede in Estonia. Lo studio conta circa 50 sviluppatori dislocati in tutta l’Ucraina, i quali lavorano principalmente allo sviluppo di titoli indie e progetti di porting. Grazie a questa acquisizione, Saber ha integrato perfettamente uno studio economico e creativo con una leadership basata sulla cooperazione. In futuro, Fractured Byte continuerà ad operare come sussidiaria di Saber Interactive, lavorando a stretto contatto con il suo team su progetti videoludici interni ed esterni.