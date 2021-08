Xbox Game Pass: ecco i titoli di fine agosto

E anche questo mese, piano piano, sta volgendo al termine e non mancheranno nuovi arrivi sul servizio di gaming in streaming di Microsoft. Proprio nella giornata di ieri, infatti, l’azienda ha comunicato ufficialmente quali titoli approderanno sull’Xbox Game Pass per la fine di questo agosto 2021.

Dal 17 agosto 2021, sull’Xbox Game Pass, gli utenti saranno in grado di trovare al suo interno i seguenti videogiochi:

Humankind

Need For Speed Heat : un’emozionante esperienza di corse in auto che pone il giocatore contro le forze di polizia presenti, in modo da crearsi una strada tra l’elite delle auto da corsa (del 2019);

: un’emozionante esperienza di corse in auto che pone il giocatore contro le forze di polizia presenti, in modo da crearsi una strada tra l’elite delle auto da corsa (del 2019); Star Wars Battlefront II : diventa l’eroe tramite la battaglia fantascientifica definitiva. Sperimenta i vivi e pulsanti campi di battaglia multiplayer in tutti i contesti temporali da te desiderati (prequel, classico o nuova trilogia). Metti alla prova la tua capacità di brandire la spada laser con questo divertente titolo (del 2017);

: diventa l’eroe tramite la battaglia fantascientifica definitiva. Sperimenta i vivi e pulsanti campi di battaglia multiplayer in tutti i contesti temporali da te desiderati (prequel, classico o nuova trilogia). Metti alla prova la tua capacità di brandire la spada laser con questo divertente titolo (del 2017); Star Wars Jedi – Fallen Order: un titolo action e adventure in terza persona di Respawn Entertainment (Titanfall 2 e Apex Legends). Completa l’addestramento e sviluppa nuove e potenti abilità scaturite dalla Forza. Padroneggia con maestria la spada laser e rimani sempre un passo avanti all’Impero (del 2019).

I titoli, invece, che arriveranno da domani 19 agosto 2021 sono:

Recompile : disponibile su Game Pass a partire dal day-one. Questa suggestiva esperienza interattiva di hacking ispirata ai Metroidvania consentirà al giocatore di assumere il controllo di un programma semi-sapiente che lotta contro la sua stessa eliminazione. Recompile offrirà combattimenti intensi, sezioni platform in 3D e abilità mai viste prima (dal 19 agosto 2021);

: disponibile su Game Pass a partire dal day-one. Questa suggestiva esperienza interattiva di hacking ispirata ai Metroidvania consentirà al giocatore di assumere il controllo di un programma semi-sapiente che lotta contro la sua stessa eliminazione. Recompile offrirà combattimenti intensi, sezioni platform in 3D e abilità mai viste prima (dal 19 agosto 2021); Train Sim World 2 : guida la ferrovia ad alta velocità tedesca. Affronta il trasporto di lunga percorrenza e domina la famosa metropolitana di Londra sulla Bakerloo Line dalla cabina di controllo (del 2020);

: guida la ferrovia ad alta velocità tedesca. Affronta il trasporto di lunga percorrenza e domina la famosa metropolitana di Londra sulla Bakerloo Line dalla cabina di controllo (del 2020); Twelve Minutes: un thriller disponibile a partire dal suo day-one che riguarda un uomo intrappolato in un loop temporale. Il giocatore dovrà trovare il modo di utilizzare le sue conoscenze per cambiare il corso degli eventi ed interrompere il ciclo. I doppiatori sono James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe (dal 19 agosto 2021).

In occasione del 25 agosto, invece, verrà reso disponibile sull’Xbox Game Pass l’attesissimo Psychonauts 2 di Double Fine Productions, ovvero il giorno del suo day-one. Dal giorno seguente, invece, arriverà Myst. Tanti interessanti arrivi dunque per questa seconda metà di agosto 2021. Noi non vediamo l’ora di giocarli tutti e voi? Se volete conoscere qualche dettaglio in più in merito al sistema di gaming di Microsoft, noi vi rimandiamo a questa intervista fatta Phil Spencer, in cui svela che vorrebbe vedere il suo Game Pass ovunque.