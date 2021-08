Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente: ecco le novità mostrate durante il direct

Come era stato annunciato, oggi si è tenuto il Pokémon Presents, evento che aggiorna sullo stato dei nuovi titoli targati Pokemon; tra questi gli attesi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, remake di Diamante e Perla.

Sono state mostrate diverse nuove cose, tra gameplay, dialoghi, combattimenti, palestre e minigiochi.

L’avventura si svolge a Sinnoh, alla ricerca dei miti della regione. Vengono mostrati diversi personaggi che incontrerete: il Professor Rowan, l’amico del protagonista che sarà poi il vostro rivale, il capo palestra Pedro, con Pokemon di tipo roccia, il Team Galassia, che sembra stia sempre tramando qualcosa di losco e la misteriosa Camilla.

Vengono poi mostrate diverse caratteristiche del gioco: nei Grandi Sotterraei, ad esempio, si possono fare diverse attività, come scavare in cerca di tesori oppure creare una base segreta da decorare con statue Pokemon. Nel sottosuolo ci sono anche i Rifugi Pokemon, che non esistevano nei capitolo originali; i mostriciattoli che compaiono qui cambiano a seconda delle statue posizionate nella Base Segreta.

Il DecoraBall serve invece per decorare la propria PokeBall, per ottenere effetti personalizzati quando escono fuori i Pokemon, come coriandoli o fuochi d’artificio. Queste caratteristiche si possono ottenere collezionando dei bolli nel mondo di gioco. Tra le novità introdotte, c’è anche la possibilità di cambiare outfit al proprio personaggio. Sono presenti anche le Super Gare-Show, con la possibilità di far ballare il proprio Pokemon a ritmo di musica. Viene poi mostrata la Sala Contatto, dove poter interagire con gli allenatori di tutto il mondo. Durante la vostra avventura, potrete poi scegliere un Pokemon che apparirà sulla mappa insieme al vostro personaggio.

Sul finale della presentazione di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente viene annunciata la versione Nintedo Switch Lite in edizione speciale Dialga e Palkia, che sarà disponibile dal 5 novembre. Lasciandovi al filmato del gioco qui sotto, vi ricordiamo che sarà disponibile dal 19 novembre su Switch, e da oggi sono disponibili i pre-ordini.