Leggende Pokémon Arceus: tante novità mostrate dalla regione di Hisui

Oltre a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, un altro titolo molto atteso per il Pokémon Presents era Leggende Pokémon Arceus. Il gioco in sviluppo da parte di Game Freak in parte rivoluziona il sistema di gioco classico, e oggi sono state mostrate interessanti novità, tra esplorazione, cattura, combattimenti e quant’altro.

Il gioco si svolge nella regione di Hisui, con i suoi diversi ecosistemi, dove il protagonista, partendo dal villaggio Giubilo, avrà come obiettivo quello di completare il primisso Pokédex della regione. Il villaggio sarà la base operativa, dove c’è la sede del Team Galassia, un team di persone diviso in varie squadre, come quella medica, quella di vigilanza e quella di ricerca. Vengono mostrati i personaggi, come il professor Laven, il caposquadra Selina e il direttore Soruan.

Voi farete parte del team di ricerca, e il vostro compito sarà quello di catturare i Pokémon per ottenere informazioni su come vivono. Le escursioni fuori dal villaggio iniziano con i preparativi in un campo base, dove prepararsi per le spedizioni, acquistando o creando strumenti, e poi curando i vostri Pokémon.

Durante le spedizioni dovrete stare attenti ai Pokémon selvatici, e dovete avere il giusto approccio per provare a catturarli. Il filmato mostra come si possano catturare lanciando la poké ball, e come ogni mostriciattolo avrà una reazione diversa. Per prendere alcuni di loro bisognerà combattere, e per iniziare il combattimento bisogna lanciare una poké ball contenente un vostro Pokémon. Il video fa capire che sarà importante nei combattimenti alternare attacchi potenti (ma più lenti) e attacchi veloci (ma più deboli).

Nel filmato si vede anche come il protagonista cavalchi, nella mappa di gioco, sia un Wyrdeer via terra che un Basculegion via mare. Inoltre vengono mostrati alcuni Pokémon che hanno delle caratteristiche fisiche date dalla regione di Hisui. Si possono infatti vedere un Braviary e un Growlithe diversi dal solito.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 su Nintendo Switch, ed è ora possibile pre-ordinalo.