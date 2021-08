Le bizzarre avventure di JoJo: confermata la nona parte del manga!

Era il lontano 2011 quando, sulle pagine di Ultra Jump, la rivista di Shueisha su cui l’opera era stata spostata nel 2005, faceva il suo esordio JoJolion, l’ottava parte del manga Le bizzarre avventure di JoJo, partorito dal genio e dalla penna di Hirohiko Araki. L’opera prosegue ormai dal 1987, ed ha raggiunto ormai i 130 volumi. E nella giornata di domani uscirà l’ultimo capitolo di JoJolion, che sancirà anche la fine dell’ottava parte della serie.

Per molto tempo i fan de Le bizzarre avventure di JoJo hanno temuto che questa data potesse anche essere quella della fine della serializzazione del manga, ma fortunatamente sembra proprio che Araki abbia altri piani. L’autore ha infatti confermato che il manga avrà una nona parte, che inizierà dopo un breve break. La conferma è arrivata attraverso alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Araki nell’ultimo numero di Ultra Jump, con il mangaka che ha anche rivelato il titolo, che sarà JoJo Lands.

I fan possono dunque tirare un respiro di sollievo, perché, anche se non è stata ancora resa nota una vera data d’uscita della nona parte, almeno c’è la certezza che Le bizzarre avventure di JoJo continueranno ancora ad allietare la community.

Nel frattempo, anche sul fronte anime, la serie di Araki continua a riscuotere successi. Netflix ha recentemente confermato l’arrivo dell’adattamento animato della sesta parte del manga, Stone Ocean, rilasciando anche un interessantissimo trailer incentrato sulla protagonista principale, Jolyne.

