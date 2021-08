Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean: come cambieranno i nomi dei protagonisti

Hirohiko Araki non ha mai nascosto di avere un’enorme passione per la musica, una passione che il mangaka è riuscito in qualche modo a infondere nel suo lavoro, inserendo all’interno del suo capolavoro, Le bizzarre avventure di JoJo, moltissimi personaggi e Stand che portano il nome di famosi gruppi musicali o delle loro canzoni.

Se da una parte questo è sicuramente un marchio di fabbrica dell’opera, che ha aiutato a renderla riconoscibile, dall’altra si è rivelato un enorme problema nel momento in cui il manga pubblicato da Shueisha ha ricevuto il suo adattamento animato. Gli anime infatti non possono rischiare, per una questione di diritti, di utilizzare i nomi delle band e delle canzoni tanto amate da Araki. Ed è per questo che Le bizzarre avventure di JoJo ci hanno abituato a nomi di personaggi che vengono cambiati rispetto all’originale cartaceo.

In passato infatti, Gold Experience è diventato Golden Wind, Sticky Fingaz è stato rinominato The Zipper Man e Spice Girl è stata ribattezzata Spicy Lady. E sembra proprio che nemmeno Stone Ocean, la sesta stagione dell’anime ispirato all’opera di Araki, sfuggirà a questa regola. Netflix (che distribuirà l’opera in tutto il mondo), ha già reso noto infatti che moltissimi nomi verranno modificati, proprio per evitare problemi di copyright.

Il primo, e più importante, di questi cambiamenti sarà proprio quello del nome dello Stand della protagonista, Jolyne Cujoh, che nel manga era chiamato Stone Free (titolo di un famoso singolo di Jimi Hendrix) e che nell’anime diventerà invece Stone Ocean. Stesso destino per il personaggio di Foo Fighters, che nel manga doveva il nome alla nota band di Dave Grohl, e nell’anime sarà invece noto, semplicemente, come F.F.

Allo stesso modo verrà cambiato il nome di Weather Report (nota band jazz degli anni ’70 e ’80), che diventerà Weather Forecast, e di Narciso Anasui, che diventerà Narciso Anastasia. Saranno tantissimi inoltre gli Stand che, anche se non sono menzionati nel trailer di Stone Ocean, cambieranno nomi per evitare il copyright: Limp Bitzkit (che è il nome di una nota band rap rock americana), Bohemian Rhapsody (la celeberrima canzone dei Queen), Marilyn Manson (il cui nome non ha bisogno di presentazioni), Burning Down the House (titolo di un brano dei Talking Heads), Deep Diver e Kiss (il gruppo rock di Gene Simmons), dovranno tutti cambiare nome.

Nonostante questi cambiamenti però, i fan de Le bizzarre avventure di JoJo non vedono l’ora di immergersi nell’adattamento animato di Stone Ocean, e di seguire Jolyne Cujoh nelle sue avventure, a partire dal prossimo dicembre su Netflix.