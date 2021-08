Oddworld Soulstorm: confermato l’arrivo su Xbox

A giugno, la classificazione ESRB di Oddworld Soulstorm per le versioni Xbox One e Xbox Series X/S aveva fatto intuire che il gioco sarebbe arrivato sulle console Microsoft. Oggi Microids e Oddworld Inhabitants hanno confermato che il nuovo capitolo della saga con protagonista Abe è in arrivo proprio per Xbox One e Xbox Series X|S. Le edizioni retail saranno disponibili anche per le versioni Xbox.

Da quando Soulstorm è stato lanciato il 6 aprile (PC, PlayStation 4 e PlayStation 5), Oddworld Inhabitants ha ascoltato i feedback e i suggerimenti dei giocatori e hanno rilasciato sette aggiornamenti per migliorare l’esperienza di gioco. Sono entusiasti di dire che Oddworld: Soulstorm è stato rifinito su tutti le piattaforme attraverso le correzioni, la rimozione dei bug, il design dei livelli e gli aggiustamenti del bilanciamento, così come i miglioramenti della qualità in generale. Nessun gioco è privo di bug, ma la versione che i giocatori possono scaricare in questo momento per PS5, PS4 e Epic Games Store è una versione di cui lo studio è orgogliosa e che crede possa piacere. Lo stesso vale per le versioni fisiche PS5 e PS4 che possono essere trovate presso i rivenditori. Le versioni Xbox Series X|S e Xbox One avranno gli stessi effetti già implementati.

Per l’occasione è stato mostrato un breve filmato, che fa sapere di come nuovi contenuti saranno annunciati a breve.