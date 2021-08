NBA 2K22: rivelati i primi rating dei giocatori!

2K Games, dopo aver rivelato quali saranno gli atleti di copertina, e dopo aver regalato ai fan i primi dettagli della nuova esperienza Music Discovery Soundtracks, ha svelato oggi i primi player ratings di NBA 2K22, regalando ai fan una prima occhiata a quelli che sono i migliori giocatori della NBA.

Le prime valutazioni dei giocatori di NBA 2K22 ad essere svelate sono state quelle di Luka Doncic, che avrà un overall di 94, di Kevin Durant, che avrà un 96 al pari di Steph Curry e del fresco campione NBA Giannis Antetokounmpo. 88 di overall invece per l’altra stella dei Milwaukee Bucks, Khris Middleton, mentre il playmaker della squadra, Jrue Holiday, avrà 85. Per Nikola Jokic, MVP dell’ultima stagione NBA ci sarà invece un bel 95. Via Twitter inoltre sono arrivati anche i ratings di Damian Lillard, Lamelo Ball, Zion Williamson, Jayson Tatum e Trae Young. Molti altri ratings inoltre arriveranno sui canali social di 2K Games durante la giornata.

NBA 2K22 svelerà infatti nella giornata di oggi tutte le valutazioni dei giocatori raggruppati per: Top 10 Rated Players, Top 5 3PT Shooters, Top 5 Rookies, Top 5 Dunkers e Top Jordan Brand Players. In più, in occasione delle celebrazioni per i 25 anni della WNBA, 2K Games introdurrà anche il rating di Candace Parker (l’atleta copertina, che avrà un overall di 93) e delle quattro migliori giocatrici WNBA: Breanna Stewart (95), A’ja Wilson (94), Jonquel Jones (94) e Brittney Griner (93).

Insomma, tantissime novità in arrivo oggi per tutti gli amanti della NBA! Se anche voi non vedete l’ora di scoprire il rating del vostro giocatore preferito, continuate a tenere d’occhio i canali social di NBA 2K22, e non perdetevi gli aggiornamenti!