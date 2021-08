My Hero Academia: ecco il vero volto di Kurogiri!

L’avvertimento, per i fan di My Hero Academia, era arrivato direttamente da Junichi Suwabe, il doppiatore del personaggio di Shota Aizawa, aka Eraserhead: l’episodio numero 19 della quinta stagione (o se preferite, il 107) sarebbe stato uno dei più oscuri e tristi mai visti nella serie fino a questo momento. E l’anime dello studio d’animazione Bones ha tenuto fede alle aspettative. Attenzione però, l’articolo seguente contiene spoiler!

L’episodio 107 infatti, oltre a fare da ponte tra l’arco narrativo del tirocinio presso l’agenzia di Endeavor e quello di My Villain Academia, ha rivelato anche la tragica storia delle origini di uno dei villain più iconici della serie, che si trova al momento rinchiuso nella prigione del Tartaros: Kurogiri. In questo straziante episodio infatti, abbiamo potuto scoprire la vera identità del villain che si cela dietro la nebbia violetta del suo warp.

Durante l’episodio infatti, abbiamo potuto vedere Eraserhead e Present Mic recarsi alla prigione su invito del detective Tsukauchi e di Gran Torino, perché i due sospettavano che Kurogiri potesse non essere altro che un Nomu estremamente avanzato. La realtà però, era molto più oscura di queste supposizioni. Nel corso del colloquio tra gli heroes e il villain infatti, è emerso che Kurogiri altri non è che un ex compagno di scuola di Aizawa e Present Mic, Oboro Shirakumo, un grande amico dei due, morto (almeno così si riteneva) durante il periodo del suo tirocinio del secondo anno.

Evidentemente però Shirakumo è stato utilizzato da All For One per alcuni esperimenti sui Nomu, e solo le struggenti preghiere dei suoi due amici, unite al Quirk Ereasure di Aizawa, sono riuscite a far riemergere, seppur per pochissimo, la vera identità del villain che si fa chiamare Kurogiri.

Una rivelazione devastante e tristissima, che arriva poco prima che la quinta stagione ci mostri, finalmente, i piani dell’Unione dei Villain in atto. Con l’arco narrativo di My Villain Academia che sta per cominciare infatti, quello che ci attende è un finale di stagione assolutamente drammatico, che aprirà le porte a uno dei momenti più violenti e al contempo intensi dell’opera di Kohei Horikoshi.

Nel frattempo, My Hero Academia continua a macinare successi, grazie anche al film My Hero Academia World Heroes Mission, e all’annuncio dell’ingaggio di Shinsuke Sato come regista del film live-action che verrà prodotto da Legendary. Vi ricordiamo che la quinta stagione dell’anime è disponibile in simulcast sul sito Crunchyroll.