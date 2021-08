Record of Ragnarok: confermata la seconda stagione

Nonostante le polemiche, sia tecniche che “religiose“, scatenate dalla prima stagione, l’account Twitter giapponese ha confermato con una nuova key visual (che potete vedere in calce all’articolo) che l’anime di Record of Ragnarok è stato confermato da Netflix e che tornerà con una seconda stagione.

Per il momento poco o nulla si sa di questa seconda iterazione dell’opera, ispirata al manga del 2017 firmato da Shinya Umemura, Takumi Fukui e Ajichika, men che meno una possibile data d’uscita. Probabilmente però la serie continuerà a essere prodotta dallo studio d’animazione Graphinica, che ha curato anche la realizzazione della prima stagione (qui la nostra recensione).

Inoltre è stato annunciato che Record of Ragnarok, che finora era un’esclusiva Netflix, verrà trasmesso in giappone anche su alcune reti televisive come Tokyo MX, BS11, MBS e Cartoon Network.

Il sanguinario tornero per la sopravvivenza degli esseri umani, che vede contrapposte le divinità dei vari pantheon politeistici e alcune delle figure più importanti della storia umana, riprenderà dunque sugli schermi di tutti gli appassionati dopo i 12 episodi della prima stagione.

Prodotta da Netflix, in collaborazione con Warner Bros. Japan, la seconda stagione prenderà sicuramente le mosse da dove si era interrotta la prima, con l’umanità in svantaggio, sì, ma soltanto per 2 a 1, grazie alla vittoria di Kojiro Sasaki sul dio greco del mare, Poseidone. Lo scontro successivo è quello che vedrà contrapposti il dio Eracle e Jack lo Squartatore, rappresentante a sorpresa del genere umano.

Nonostante le polemiche, che hanno costretto Netflix a cancellare lo show in India per via della rappresentazione, ritenuta fourviante, delle divinità induù (Shiva su tutte), e quelle di alcuni fan, scontenti delle animazioni, Graphinica potrà provare di nuovo a portare la sua visione di questo torneo senza quartiere per la sopravvivenza dell’umanità tutta.