Splitgate: più di 10 milioni di download in meno di 30 giorni

Splitgate, lo sparatutto free-to-play di 1047 Games, ha raggiunto un traguardo incredibile nell’ultimo mese. A darne notizia è proprio la software house che, tramite un comunicato, fa sapere che l’Open Beta del gioco ha toccato l’impressionante cifra di 10 milioni di download effettuati su un periodo inferiore ai 30 giorni. La cifra non sorprende più di tanto se ci fermiamo a pensare che i download che erano stati effettuati solamente nei primi sei giorni toccavano quota 600 mila.

Questo risultato è stato indubbiamente ottenibile grazie agli sforzi compiuti da 1047 Games nell’ampliare la capacità dei server, i quali sono riusciti a contenere circa 175 mila giocatori simultanei (da 4 mila che risultavano al lancio dell’Open Beta). Si tratta di dati davvero positivi per il gioco, il quale sta piano piano vedendo apportate sempre più migliorie, anche in fatto di periodo d’attesa per i giocatori: il tempo di attesa in coda che devono aspettare i player per poter partecipare, infatti, è stato ridotto ai dieci minuti massimo. Oltre a queste migliorie principali, 1047 Games si sta impegnando ad aggiornare Splitgate quotidianamente, tramite update minori al framework di back-end e correzioni di piccoli bug.

Sul successo di questo fenomeno videoludico estivo, Ian Proulx, CEO e co-fondatore della software house ha affermato quanto segue:

Questo è stato il periodo più surreale della mia vita. Il supporto dei fan dimostrato durante il nostro lavoro per migliorare la loro esperienza di gioco è stato davvero incredibile. Non avremmo mai immaginato una scalata così veloce e, di conseguenza, abbiamo dovuto superare delle sfide per stare al passo con la domanda dei giocatori. Abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti in breve tempo, creando una piattaforma stabile in cui i fan possono aspettarsi di trovare un server su cui giocare in tempi relativamente brevi, e sono orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato, ma c’è ancora molto da fare!

Proulx ha poi proseguito la sua dichiarazione si è espresso sugli ulteriori aggiornamenti che sta pianificando:

Osservando i problemi che affliggono la scalabilità del back-end del gioco, il processo include molto di più della semplice gestione della capacità del server. Ci concentriamo sul mantenere il gioco stabile per i fan e sull’interazione sulla capacità simultanea del gioco per ridurre al minimo i tempi di attesa. Desideriamo farlo nel modo giusto e vogliamo essere preparati per un forte aumento di giocatori quando lo lanceremo ufficialmente, continuando allo stesso tempo a migliorare la beta con aggiornamenti frequenti, funzionalità aggiuntive e miglioramenti alla capacità del server.

Molto interessante è la condivisione di un aggiornamento che avverrà proprio nel corso della giornata odierna. Questo avrà per oggetto la “Modalità Duo Classificata“, la quale è stata particolarmente richiesta dai videogiocatori e anche un ulteriore incremento della capacità dei server. In attesa di ulteriori informazioni che arriveranno sicuramente in occasione del Gamescom 2021 di questo mese, noi vi rimandiamo al sito ufficiale per poter approfondire Splitgate.