Grand Theft Auto: la remastered arriverà nel 2022?

La settimana scorsa vi avevamo riportato la notizia che una versione rimasterizzata di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas sarebbe attualmente in sviluppo, non solo, questa si troverebbe già verso le fasi finali di produzione. Ad ampliare l’eco di questo rumor, sarebbe giunto di recente un insider che ha voluto condividere qualche dettaglio relativo alla probabile finestra di lancio da tenere in considerazione.

Se ricordate bene, nella scorsa notizia relativa alle versioni remastered dei tre capitoli di Grand Theft Auto per PlayStation 2 (risalenti al 2001, 2002 e 2004), avevamo anche riportato il rumor secondo cui una probabile soluzione temporale per il lancio di queste, era indirizzata ad ottobre o novembre 2021. Ebbene, il rumor in questione sarebbe stato smentito dall’insider Tom Henderson.

Henderson ha dichiarato tramite il suo profilo Twitter che, secondo lui, la finestra di lancio ipotizzata precedentemente sarebbe troppo prematura. Egli, infatti, sospetta di un lancio posticipato, nel corso del 2022 più precisamente:

Non credo che la finestra di lancio ipotizzata sia corretta. Piuttosto nel 2022.

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Effettivamente, un ritardo nel rilascio di questi titoli da parte di Rockstar Games non sorprenderebbe nemmeno troppo. A pensarci bene, a causa della pandemia da COVID-19, la pubblicazione della trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas sarebbe dovuta arrivare ad inizio anno ma, successivamente, è stato deciso di posticiparla, dapprima probabilmente a novembre 2021, e ora ad una data non meglio specificata del 2022.

Nell’attesa di saperne di più, noi di GamesVillage vi ricordiamo che GTA V e GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono, attualmente, programmate per un rilascio il giorno 11 novembre 2021.