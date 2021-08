Leggende Pokémon Arceus Anteprima: rinnovare una saga dalle sue radici

Un nuovo trailer mostrato al Pokémon Presents ha riportato la nostra attenzione su Leggende Pokémon Arceus, l’interessante titolo di Nintendo e Game Freak in arrivo su Switch il 28 gennaio 2022. Le ambizioni ci sono e sono tante, poiché il gioco dovrebbe essere il primo di una serie di spin-off nati per rivoluzionare il gameplay, magari andando persino a sostituire i capitoli main a cui siamo abituati. L’idea del progetto è riportarci indietro nel tempo, a quando le vite di umani e Pokémon erano ancora separate e questi ultimi vagavano liberamente nella natura, lasciando agli uomini solo avamposti e piccole città. Questo viaggio nel passato ci consente di esplorare le regioni che in futuro ospiteranno Sinnoh e dunque le città di Diamante e Perla, chiamate all’epoca Hisui: trovo affascinante l’idea di poter osservare come siano cambiati i paesaggi in centinaia di anni e come i villaggi si siano evoluti in metropoli, passando da Villaggio Giubilo a Giubilopoli. Nell’avventura incontreremo anche gli antenati di personaggi noti al presente, un vero tocco di classe per farci appassionare al contesto.

Al contempo, essere catapultati in un’altra epoca ci mette di fronte a difficoltà inedite: la vita era decisamente più dura a Hisui e i Pokémon più aggressivi. Per la prima volta in assoluto in Leggende Pokémon Arceus, il nostro personaggio più venire danneggiato dall’ambiente o dalle creature con cui interagisce, costringendoci a prestare molta più attenzione a dove camminiamo. Siamo inoltre costretti a creare i nostri strumenti, ad esempio combinando Ghicocche e sassolini per creare la versione primordiale di una Pokéball, come in effetti già era stato mostrato in Pokémon Oro da Franz, artigiano di Azalina. Curarci e prepararci per l’esplorazione al campo base e agli accampamenti sembra fondamentale e aggiunge una componente strategica quasi da survival, che potrebbe essere proprio ciò che serviva alla serie.

Leggende Pokémon Arceus: un mondo antico, ostile e affascinante

Hisui sembra offrire una grande varietà di biomi e diverse condizioni climatiche, il che la rende perfetta per ospitare una buona varietà di Pokémon. Avere a disposizione come starter tre mostriciattoli di diverse generazioni, ovvero Rowlet, Cyndaquil e Oshawott, è già un valido segnale del fatto che potremo incontrare veramente di tutto nelle nostre esplorazioni. Il trailer ha mostrato già quattro nuovi Pokémon, di cui due varianti regionali e due nuove evoluzioni, che sono aggiunte alla serie che trovo molto ben riuscite già dai tempi di Sole e Luna. Il Growlithe di Hisui è tipo Fuoco/Roccia ed è avvolto da uno spesso manto che lo fa quasi sembrare una pecorella, oltre a mostrare un imponente corno sulla testa. Il nuovo Braviary è un magnifico esemplare Psico/Volante, con fiamme violette che gli incorniciano gli occhi e un’apertura alare non indifferente. Wyrdeer è una evoluzione di Stantler che gli consente di acquisire il secondo tipo Psico e un’intelligenza maggiore, mentre Basculegion è una forma evoluta di Basculin che si crea dagli spiriti dei pesci deceduti nel tentativo di risalire la corrente, ottenendo il tipo Spettro. Questi ultimi tre Pokémon, oltre ad essere molto gradevoli e interessanti come design, ci consentiranno di muoverci più rapidamente nei vari ambienti, cavalcandoli. Una tale varietà di cavalcature fa pensare che Hisui sia molto vasta da esplorare, forse piena di aree segrete difficili da raggiungere. Ciò permetterebbe anche di rendere nascoste le zone con i Pokémon più rari, magari su impervie montagne o in mezzo a grandi laghi, aggiungendo un livello extra di difficoltà alla cattura, che già appare più complessa. In Leggende Pokémon Arceus infatti diverse creature richiedono approcci diversi, magari di concentrarsi sullo stealth e avvicinarsi di soppiatto, oppure di usare una sfera fumogena o semplicemente di sfinirle con una bella lotta contro i nostri Pokémon. Completare il primo Pokédex di sempre sarà davvero difficile, complice la necessità di portare a termine una serie di missioni per ogni creatura, come sfinirlo con mosse di un determinato tipo o farlo evolvere.

I vecchi combattimenti sono… nuovi

Il sistema di combattimento in Leggende Pokémon Arceus sembra molto diverso da qualsiasi titolo della serie finora uscito, che sia spin-off o main. I classici turni con una azione alla volta vengono sostituiti da un sistema ibrido, nel quale rimane un ordine di azione per i due Pokémon, ma quest’ultimo può consentire di eseguire anche più attacchi di fila a seconda delle statistiche e delle condizioni ambientali. Ogni mossa appresa può essere utilizzata come Tecnica Rapida o Tecnica Potente, modificando così l’ordine del turno o la forza dell’attacco e influendo sul risultato della battaglia. Combinare diverse mosse, che già di base hanno una loro priorità in battaglia, con le statistiche dei Pokémon, l’ambiente e il tipo di Tecnica scelta, consente di creare una grande varietà di situazioni durante i combattimenti con i Pokémon selvatici. Nei video finora mostrati non si vedono mai lotte contro altri allenatori, complice il fatto che il gioco è ambientato in un’epoca in cui la cattura dei Pokémon era agli albori, ma non mi stupirebbe vedere che questa opzione sarà disponibile durante la storia, magari in un numero limitato di occasioni. D’altronde i personaggi sospetti nel gioco non mancano: dover collaborare con le ricerche del Team Galassia è un vero colpo al cuore. Il Professor Laven sembra gentile e innocuo, ma gli altri membri della squadra sono ben poco rassicuranti ed è impossibile non chiedersi cosa abbiano in mente, vista l’evoluzione futura della loro organizzazione. Hisui inoltre sembra avere i suoi bei problemi con la comparsa di Pokémon fortemente aggressivi, caratterizzati dagli occhi rossi e da una inedita violenza nei confronti degli esseri umani: che siano controllati da qualcuno? Altri dettagli della storia non sono per ora noti, né si sa in che modo Arceus sia coinvolto negli avvenimenti che andremo a giocare. L’aver scelto come primo leggendario proprio il Dio di tutti i Pokémon è un segnale rilevante, che fa forse ben sperare in una trama ben strutturata e interessante.

Data d’uscita: 28 gennaio 2022

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Leggende Pokémon Arceus sembra davvero promettente. Dal punto di vista meramente estetico, la grafica finora mostrata non fa gridare al miracolo, ma appare più curata di quella delle (tristemente) note Terre Selvagge. Sappiamo tutti che i giochi di Pokémon si apprezzano per altre caratteristiche, tra cui la longevità, la presenza di tante creature, di segreti e di vaste zone da esplorare. Il nuovo titolo sembrerebbe avere tutti questi pregi, con l’aggiunta di nuove meccaniche sfiziose e di una componente survival tutta da studiare. Credo che sarà una tappa fondamentale per il futuro sviluppo della serie, nonché un acquisto più o meno obbligato per chiunque possieda un Nintendo Switch. Aspettiamo solo dettagli sul numero di Pokémon presenti e su modalità multiplayer, di cui per ora è confermato solo lo scambio tra giocatori.