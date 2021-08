Gamescom 2021: ecco qualche anticipazione dell’evento

La Gamescom ritorna, proprio com’è stato per l’E3, in formato completamente digitale per la sua edizione del 2021. Allo stesso modo degli anni precedenti, il calcio d’inizio avverrà con il consueto “Opening Gamescom 2021 Night Live“, presentata da Geoff Keighley e Natascha Becker di GameStar.

In un recente comunicato stampa in merito all’evento, è stato annunciato che durante lo show verranno presentati e mostrati circa 30 videogiochi: oltre ai nuovi annunci che verranno fatti, non mancheranno gli aggiornamenti sui titoli più attesi del momento. Sul palco, insieme a Keighley e Becker, si alterneranno vari ospiti celebri del settore videoludico, pronti a focalizzarsi su particolari progetti e a fornire succosi dettagli relativi alle fasi di sviluppo dei titoli che creano più hype tra i fan.

La Gamescom 2021 verrà inaugurata il giorno 25 agosto (cioè settimana prossima) alle 19.30 italiane con l'”Opening Night Live” e, com’è già stato annunciato, avrà una durata di circa due ore. Il giorno seguente (il 26 agosto alle 20.30), ci aspetta l’evento “Awesome Indies“, presentato da IGN, che fornirà una sorta di vetrina che metterà in mostra circa 40 progetti in sviluppo da software house indipendenti tramite alcuni video trailer (questi trailer annunceranno giochi inediti e mostreranno aggiornamenti di titoli già precedentemente presentati al pubblico).

Gamescom 2021 si chiuderà ufficialmente il giorno 27 agosto tramite qualche anteprima e il commento ed approfondimento dei trailer mostrati durante l’intera kermesse. Questa giornata finale si terrà tra le 19.00 e le 24.00 nostrane. Sempre per la settimana prossima, invece, c’è in programma l’evento dedicato ad Xbox (il giorno 24 agosto alle 19.00) e al Future Game Show (il 26 agosto alle 22.00).

Techland, infine, ha svelato un’edizione speciale della Gamescom con il “Dying 2 Know“, in cui verranno rivelati alcuni dettagli sul combat-system e sulle meccaniche di parkour di Dying Light 2: Stay Human, in arrivo il 7 dicembre 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.