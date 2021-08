Life Is Strange True Colors: nuovo video sul gameplay

Finalmente, tra meno di un mese potremo mettere le mani sulla più recente avventura grafica di Deck Nine e Square Enix: Life Is Strange True Colors, ovvero l’atteso terzo capitolo della serie principale, che ebbe inizio nel 2015 con il primo episodio su PlayStation 4.

Dopo vari approfondimenti che si sono susseguiti nel corso degli scorsi mesi, oggi salta fuori un video della durata di tredici minuti, basato interamente sulle sezioni di gameplay. Se avete seguito gli aggiornamenti basati su Life Is Strange True Colors di quest’ultimo periodo, saprete con certezza che la protagonista, Alex, utilizza i suoi poteri per poter vedere e manipolare le emozioni altrui.

Chi già conosce la serie di Life Is Strange, inoltre, sa già più o meno cosa aspettarsi da questo capitolo (il quale verrà pubblicato per intero e non ad episodi, come successe per il primo), ma per chi, invece, ne fosse all’oscuro, ecco che è stato condiviso su YouTube un video che mostra alcune sezioni iniziali di gameplay. Il video non è considerabile spoiler, in quanto mostra gli esordi del capitolo.

Ad ogni modo, nel video si può osservare Alex che fa il suo ingresso all’interno del negozio di dischi (in cui sarà ambientato il DLC “Wavelengths“) della fittizia città di Haven Springs. Il gameplay, come si può notare, pare essere semplice e, chiaramente, piuttosto simile a tutti i capitoli precedenti della serie: dal sistema di movimento alle decisioni da prendere in sede di dialoghi e, ancora, al cimentarsi in attività quotidiane non necessarie, ma che sanno spezzare piacevolmente il ritmo della trama.

Ciò che viene evidenziato dal trailer è anche il modo in cui la protagonista (come di consueto per la serie) riflette fra sé e sé, facendo alcuni ragionamenti ed elaborando determinati pensieri che fanno sì che il livello d’introspezione aumenti in modo importante.

Ricordiamo a tutti che Life Is Strange True Colors verrà reso disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il DLC “Wavelengths“, invece, sarà pubblicato il giorno 30 settembre 2021 ed avrà come protagonista il personaggio di Steph.