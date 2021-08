RiMS Racing è ora disponibile: ecco il trailer di lancio

Nacon e RaceWard Studio sono lieti di annunciare che RiMS Racing è finalmente disponibile. Un nuovissimo racing game motociclistico che ha visto la luce grazie allo studio italiano RaceWard, il quale è riuscito riuscito a conferire al titolo un equilibrio perfetto tra guida e meccanica. In occasione del suo lancio, è stato di recente pubblicato un nuovo trailer su YouTube (che troverete in calce alla news).

La software house nostrana ha introdotto all’interno di RiMS Racing, otto delle moto più veloci al mondo: la Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1. Questi otto modelli sono stati realizzati dal team di sviluppo con una precisione e una cura del dettaglio senza precedenti.

Il gameplay risulta particolarmente innovativo, in quanto riesce a fondere in maniera perfetta la frenesia della guida con lo spirito dell’accuratezza per i dettagli inerenti al comparto meccanico. Ogni componente meccanica, per l’appunto, offre sistema di guida a sé: lo stato meccanico dei componenti eserciterà un impatto diretto sul comportamento della moto.

La chiave del gameplay, infatti, sta tutta nella personalizzazione del mezzo motociclistico, in modo tale da enfatizzare quella connessione e rapporto di dipendenza che sussiste, soprattutto nella realtà, tra la scelta delle componenti ed efficienza della moto. Per ottenere la vittoria i giocatori, per forza di cose, dovranno cimentarsi nella personalizzazione all’interno del quartier generale del pilota.

Ciò significa che si rivelerà necessario smontare la moto e sostituire i pezzi della stessa, scegliendo tra un parco di componenti pari a 500 pezzi ufficiali: pneumatici, dischi, pinze, pastiglie, sospensioni, molle, filtri dell’aria, scarichi, pompe dei freni e della frizione, liquidi dei freni, oli motore, ECU, carenature…e molti altri. Il giocatore in quest’attività potrà essere facilitato dal Motorbike Status Check (MSC), ovvero uno strumento che fornisce un’accurata analisi in tempo reale dello stato e delle prestazioni della moto.

Per quanto riguarda la “Modalità Campagna“, infine, il giocatore avrà la possibilità di cimentarsi in una carriera suddivisa in stagioni, costituite da 70 eventi complessivi. Saranno disponibili, altresì, le competizioni in multiplayer. RiMS Racing è attualmente disponibile, ricordiamo, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.