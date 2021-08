Corsair HS80 RGB Wireless svelate ufficialmente

Corsair ha presentato la cuffia gaming con microfono CORSAIR HS80 RGB WIRELESS, che vanta un nuovo design estremamente comodo, una struttura resistente e uno stile raffinato ed equipaggiata con la tecnologia leader di settore SLIPSTREAM WIRELESS. Di seguito tutti i dettagli ufficiali e le immagini dell’headset.

Le opzioni di connessione multiple rendono la cuffia HS80 RGB WIRELESS la scelta ideale sia per i giocatori PC che per quelli che preferiscono una console. Oltre al classico cavo USB, la cuffia HS80 RGB è progettata per collegarsi al PC sfruttando la tecnologia CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS, in grado di restituire un segnale audio a 24 bit e una connessione potente e costante che ti permette di giocare in assoluta liberà in qualsiasi situazione, con una portata fino a 18 metri. Inoltre, per una comodità senza confronto, è possibile connettere fino a tre dispositivi CORSAIR compatibili con tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, quali cuffia, tastiera e mouse, mediante un unico ricevitore USB, per creare in modo facile, comodo e veloce una configurazione wireless completa.

Per sfruttare invece una qualità audio superiore, utilizza il collegamento mediante cavo USB, che consente di sfruttare un audio ad alta fedeltà a 24 bit/96 kHz e ti permetterà di notare anche i più impercettibili dettagli che non avevi mai notato prima per giochi, film o musica. È possibile anche collegare la cuffia HS80 RGB WIRELESS alle console PS5/PS4 mediante l’adattatore USB wireless incluso ed il dispositivo è pienamente compatibile con la tecnologia Tempest 3D AudioTech supportata da PS5, per consentirti di sfruttare comodamente una qualità audio straordinaria durante le sessioni di gioco.

Grazie al nuovo design dell’archetto flessibile, per un’esperienza d’ascolto rilassante, unito ai padiglioni in memory foam per la massima comodità, potrai utilizzare comodamente la cuffia per tutta la giornata, sfruttando appieno fino a 20 ore di autonomia della batteria. La cuffia HS80 RGB WIRELESS vanta inoltre una struttura resistente, con un originale design moderno rinforzato in alluminio leggero.

Tramite la tecnologia Dolby Atmos per PC, la cuffia HS80 RGB WIRELESS ti consentirà di beneficiare di un audio spaziale preciso, che colloca i suoni tridimensionalmente, per consentirti di immergerti completamente nel gioco o di stabilire in modo esatto la posizione dei tuoi nemici. Per completare l’esperienza audio immersiva, un microfono omnidirezionale di qualità broadcast consente di riprodurre la tua voce con la massima nitidezza, garantendo una comunicazione affidabile con i tuoi compagni di squadra.

Grazie al design comodo e moderno, alla tecnologia wireless potente ed affidabile richiesta dai gamer e al supporto multi-piattaforma, con la cuffia HS80 RGB WIRELESS potrai sentire il suono della vittoria.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La cuffia CORSAIR HS80 RGB WIRELESS è disponibile immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. La cuffia HS80 RGB WIRELESS è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati della cuffia HS80 RGB WIRELESS, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.