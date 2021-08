Soedesco annuncia una collaborazione con Indig Studios

Soedesco, l’azienda olandese che fin dal 2002 è leader nel settore del gaming,e che proprio l’anno scorso ha dato il via a una nuova brand identity, ha annunciato oggi di aver dato inizio a una collaborazione con Indigo Studios, noto developer indie spagnolo. Soedesco sarà dunque l’editore di Seven Doors, il puzzle game della Indigo Studios che ha fatto il suo esordio lo scorso anno su Steam, così come dei futuri contenuti del gioco e di altri titoli di prossima uscita della compagnia.

Entusiasta dell’accordo Bas de Jonge, Business Development Manager di Soedesco, ha commentato in questo modo l’annuncio della partnership:

“Siamo molto felici di questa partnership con la Indigo Studios, ma ciò di cui siamo davvero entusiasti è l’idea di lavorare con Kim Planella e Judit Hierro, due grandi talenti con una genuina passione per quello che fanno. Penso che Indigo Studios e Soedesco si completino vicendevolmente in modo perfetto e che insieme, negli anni a venire, saremo in grado di sviluppare produzioni di sempre maggior impatto e qualità.”



Un entusiasmo che sicuramente regna anche dalle parti di Indigo Studios, che considera questa partnership come una grande opportunità, e ha commentato in questo modo l’accordo: