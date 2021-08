NBA 2K22: LeBron James critica i ratings di Curry e Durant

Nella giornata di ieri 2K Games ha reso noti i primi rating dei giocatori in NBA 2K22. I fan della più prolifica e fortunata serie cestistica del mercato videoludico hanno quindi potuto scoprire quanto saranno forti i proprio beniamini nella prossima stagione. Il reveal dei valori dei giocatori ha perso suscitato qualche polemica, da parte di una voce decisamente autorevole, quella di LeBron James.

Icona globale, da anni ai vertici della NBA, James è probabilmente uno dei cestisti e uomini di sport più noti del pianeta, ed è stabilmente nella conversazione relativa al miglior giocatore di tutti i tempi nella NBA. La superstar, attualmente ai Los Angeles Lakers, è anche reduce dall’uscita (non proprio fortunatissima) del film Space Jam A New Legacy, nel quale si è cimentato in una partita di basket al fianco dei Looney Tunes. Ma soprattutto, James è estremamente attivo sui social, e non appena ha saputo della pubblicazione dei ratings dei suoi colleghi ha avuto qualcosa da ridire.

LeBron ha infatti contestato a 2K Games i rating riservati a Steph Curry, stella dei Golden State Warriors, e Kevin Durant, faro dei Brooklyn Nets, che hanno ricevuto entrambi un 96 di overall (al pari di Giannis Antetokuonmpo, fresco campione NBA). Secondo James però, il valore dei due avversari sarebbe dovuto essere più alto, tanto da toccare quota 99.

Un vero attestato di stima da parte del Re nei confronti dei suoi colleghi, soprattutto dal momento che il valore overall dello stesso James è stato quantificato da 2K Games (al pari degli stessi Curry e Durant) in 96. Questo fa di LeBron James, ancora una volta, il miglior giocatore (anche se ex aeequo) anche in NBA 2K22, confermando dunque come la star ex Cavaliers e Heat sia ancora considerato, a oltre 36 anni, il giocatore di basket più forte e più completo al mondo.

2K Games si è limitata a retwittare il messaggio di James e chissà, magari durante la stagione NBA sarà disposta a ripensare alle proprie valutazioni, soprattutto se Curry e Durant continueranno a deliziare i fan con le loro magie sul parquet!