My Hero One’s Justice 2: Shinso Hitoshi si unisce da oggi nel roster

Bandai Namco fa sapere che Shinso Hitoshi debutta oggi in MY HERO ONE’S JUSTICE 2, come nuovo personaggio via DLC, o attraverso il season pass 2. Il nuovo personaggio arriva anche con 10 stili di colore alternativi per il costume. Il suo Quirk gli permette di porre chiunque in uno stato di obbedienza cieca ai suoi comandi.

Non solo, per festeggiare l’uscita del terzo film di My Hero Academia, World Heroes’ Mission, il team offre il “Set Tre Moschettieri”, un costume unico per Midoriya, Bakugo e Todoroki.

Infine, per chi non ha ancora provato il picchuaduro, da oggi è disponibile una demo gratuita che dà accesso all’inizio del gioco nella Modalità Storia e alla Battaglia Libera con sei personaggi del roster.

Lasciandovi al filmato di Shinso Hitoshi qui sotto, vi ricordiamo che My Hero One’s Justice 2 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.