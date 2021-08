Hood Outlaws & Legends: la prima stagione inizia il 2 settembre

Sumo Digital e Focus Home Interactive hanno annunciato che la Stagione 1 di Hood Outlaws & Legends, Samhain, inizia il 2 settembre, con tanti nuovi contenuti. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che vi fa dare un’occhiata a ciò che arriverà: la nuova fuorilegge (gratuita) Eidaa, la meccanica winch rivista, nuove mappe per la modalità PvE appena introdotta e cosmetici attraverso il primo Battle Pass.

I giocatori Xbox possono giocare a Hood gratuitamente durante gli Xbox Free Play Days dal 19 al 23 agosto e usufruire di uno sconto del 40% in caso di acquisto del gioco.

Una nuova fuorilegge gratuita, Eidaa, e importanti modifiche al gameplay con meccaniche rielaborate.

Per dare il via alla stagione, Hood darà il benvenuto alla sua prima nuova fuorilegge, Eidaa, gratuita per tutti i giocatori. Un’incredibile combattente faccia a faccia, le sue abilità, il suo set di mosse unico e i suoi perk personalizzabili la rendono un avversario temibile ovunque sul campo di battaglia.

Un altro aggiornamento chiave che gli sviluppatori introducono è una rielaborazione della meccanica del winch (argano) che cambia il gioco, migliorando e aumentando l’intensità della critica fase finale di ogni partita. Questo nuovo sistema permetterà a entrambe le squadre di vincere per il forziere del tesoro, portando a un’esperienza più equa ed equilibrata in cui ogni passo della rapina conta.

Stagione 1: Samhain dà il benvenuto al primo Battle Pass

Il primo Battle Pass arriva anche con la Stagione 1, portando un’enorme varietà di cosmetici da sbloccare. Il Battle Pass rappresenta un nuovo sistema di progressione separato in cui i giocatori guadagnano esperienza per sbloccare cosmetici esclusivi per tutti i fuorilegge, inclusa Eidaa. Tutti i giocatori possono progredire nel Battle Pass, che include oggetti gratuiti a certi livelli.

Qui sotto potete vedere il trailer della season 1 di Hood Outlaws & Legends.