Psychonauts 2: il nuovo video è sui nemici

Manca sempre meno all’uscita di Psychonauts 2. Il gioco di Double Fine, entrato in fase gold un paio di settimane fa, uscirà infatti il 25 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 (in modalità di retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Steam).

Nelle ultime ore sul canale YouTube degli sviluppatori è stato pubblicato il quinto episodio della serie “Basic Braining”, video che mostrano il dietro le quinte del gioco. Dopo il primo episodio sui nuovi personaggi che incontrerà Raz allo Psychonauts HQ, il secondo sulle abilità del protagonista, il terzo su Otto Mentallis e il sui gadget e il quarto sui collectables, è ora il turno dei nemici. Dai “Dubts and Regrets”, ai “Panic Attack”, gli sviluppatori mostrano chi dovrà affrontare Raz nel mondo mentale.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo inoltre che Psychonauts 2 sarà disponibile su Xbox Game Pass, per PC e per le console della famiglia Xbox, fin dal day-one.