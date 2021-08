Call of Duty Vanguard: ecco il reveal trailer

Poco fa, sul nostro canale Twitch insieme a Mattia, vi abbiamo portato Warzone, con l’evento legato a Call of Duty Vanguard. Dopo aver completato la presentazione di Vanguard infatti, è stato possibile vedere il reveal trailer dell’FPS, annunciato qualche giorno fa.

In tre minuti, viene mostrato un filmato cinematografico in cui si vedono protagonisti e fazioni: il nord africa, il fronte orientale, il fronte occidentale, l’oceano pacifico, in un trailer spettacolare tra esplosioni e combattimenti via terra e via mare. Call of Duty Vanguard arriva il 5 novembre, e prenotando ora si ottiene l’accesso anticipato all’open beta (in anteprima su console PlayStation). Con il pre-ordine della versione digitale si ottiene immediatamente il Raid Notturno Maestria su Black Ops Cold War e Warzone.